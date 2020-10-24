2020新北市美展今開幕 侯友宜看畫展想起兒時回憶

新北市文化局今在新北市藝文中心舉辦「2020新北市美展頒獎典禮」，文化局表示，今年共有油畫、水彩、版畫、攝影、科技藝術等5個類別，946件作品參賽，其中93件脫穎而出，即日起至11月15日在新北市藝文中心展覽廳展出。

科技藝術類第1名由藝術家陳新偉奪得，作品「異類之於同體」由3張身體翻模的外皮吊掛在展場中，再用投影機將影像打映在人皮與展牆，影像內容是藝術家本身不斷觸摸、搓揉自己的臉孔與身體，作品整體有強烈的衝擊感。陳新偉表示，藉由影像與人皮裝置的交疊，呈現出身體的模糊性，來反思自我認同、心理性別角色等問題。

油畫類第1名鄭慎尹「芳蘭山風景」是3連幅高1.5米的系列作，呈現出暗黑幽冥的幻境，別具氣勢。水彩類第1名王少夫「憶…童年…」描繪孩童們在樹林間玩捉迷藏，帶出溫暖童年回憶。版畫類第1名陳韻涵「夜巡系列：冰櫃、夾物機」為2連幅紙凹版畫佐以拼貼技法，富有裝飾性與趣味。攝影類第1名陳文欽「尋找新樂園」為4連幅「十字架」符號系列照，頗富精神寄託的涵義。

多位評審委員認為，本屆不少參賽作品散發出當代人特有的頹廢情懷，以及因科技距離而產生的孤獨感。一方面緬懷往昔時光，另一方面迎合時代進步與科技革新，不論平面畫作或是數位作品，都蘊含著大量的故事與心事。