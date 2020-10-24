新北年底最大就博會登場 疫情趨緩服務業職缺成長3成

新北勞工局今於新莊體育館舉辦年底最大場的就業博覽會，邀集75家廠商釋出2880個職缺，共1453人次參加，總計投遞1160份履歷，預計錄用465人，初估媒合率達40.1%。就業服務處長林澤州分析，相較疫情高峰期服務業職缺大幅下降，隨疫情趨緩已逐漸回升，七至九月的服務業職缺每月約4千多件，成長3成以上。

林澤州指出，疫情衝擊，服務業今年一至六月職缺較去年同期減少4成，每個月平均3千多個職缺，在新申請失業認定部分，今年上半年也比去年增加5成，其中以餐飲及旅宿業最為嚴重。

林澤州表示，隨著疫情趨緩，七至九月的服務業職缺成長至每月4千多件，較疫情期間成長3成以上，也比去年同期增加1成，另在新申請失業認定部分，則較去年同期增加1成。

林澤州說，疫情趨緩後餐旅業景氣回溫，製造業訂單不斷增加，今日就博會75家廠商，餐旅業約25家占比最多，科技製造業24家居次，其餘分布於運輸服務業、一般服務業等各產業。

勞工局長陳瑞嘉表示，因應今年疫情衝擊，7月起更針對應屆畢業生推出「職業訓練補助」及「初次尋職就業服務2.0」，分別提供最高2萬元訓練補助及1.5萬元輔導津貼，在新北各區就業服務站台都可就近諮詢。