礦山藝術季昇平戲院登場 澎恰恰許效舜鐵獅玉玲瓏逗笑

礦山藝術季今天在九分昇平戲院登場，首場由藝人澎恰恰及許效舜組成的經典說唱團體「鐵獅玉玲瓏」開場，魅力引爆山城，台下與會貴賓及老老少少都被逗得笑呵呵。新北副市長吳明機也即興加入演出，逗趣地介紹藝術季系列活動，並用早期山城宣傳電影或表演的方式，為藝術季熱鬧開啟序幕。

礦山藝術季系列活動即日起到11月底，包含地景藝術展演、歌舞昇平系列表演及「座‧無虛席─昇平戲院×臺灣老戲院特展」等，在金瓜石及九份地區展開。金瓜石地區由林辰勳、陳昱榮、Studio Shikai、王國仁、黃仲辰及初樸建築師事務所等6位(組)優秀青年藝術家，結合特殊的自然地景與礦業紋理，駐地進行地景藝術的創作。

展出的6件地景藝術作品，是在知名藝術家林順龍及王文志等專家學者組成的評審團，經過審慎討論評選而出，作品精采可期。

活動期間在九份昇平戲院安排歌仔戲、說唱、音樂、布袋戲等12場演出及4場社區電影院，帶領大家重回採金時期的風華年代。另外特別在昇平戲院久未開放的二樓空間，規劃「座‧無虛席─昇平戲院×臺灣老戲院特展」，以復古手搖機VR裝置及多媒體展示，介紹全台保存及活化狀況較佳的老戲院，串聯大家在戲院的美好回憶。

吳明機表示，水金九地區是台灣唯一的金銅礦業遺址，特殊的自然地景與百年礦業遺產，每年吸引數百萬遊客造訪。首次跨域結合文化資產、表演藝術及視覺藝術，舉辦「礦山藝術季系列活動」，推動黃金山城礦業文化，帶動地方創生。

文化部影視及流行音樂發展司專門委員呂美莉說，老戲院裡裝有很多不同的回憶，推動電影、電視及流行音樂的體驗與發展是文化部重要的政策之一，文化部長期致力於與地方政府攜手發掘地方故事，促進地方的創作能量，也希望藉此豐富民眾之文化生活，聚塑地方特色。