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2020新北市國際紀錄片月 10/27開跑播29片

中央社 / 新北24日電

2020新北市國際紀錄片月將於27日在板橋區府中15開跑，免費放映「24號大街」、「生化人：醫學革命」、「我家有個開心農場」等金獎推薦國際影片，共29部記實影像紀錄傳世足跡。

新北市府新聞局今天表示，2020新北市國際紀錄片月，27日起至11月19日在主場新北市板橋區紀錄片放映院府中15（Fuzhong 15）開跑，11月20日至21日，部分影片在台北市光點華山電影館播映。

新聞局表示，國際紀錄片月共分金獎推薦的國際紀錄片、以女力時代為主題的當代女性群像、2020新北市紀錄片獎優選作品、及新北紀錄片獎優選影片與新銳紀錄片導演作品賞4大單元，並邀創作導演、專業影人映後座談，歡迎大家免費入場欣賞。

新聞局表示，國際紀錄片影片大賞中，共有台灣、英國、美國、中國大陸等國家的6部影片。「24號大街」是中國導演潘志琪作品，描述中國杭州24號大街，大型建設工程如火如荼展開，吸引外地農民工攜家帶眷前來搭造棚屋、過生活。

「生化人：醫學革命」是美國影片，描述因脊隨損傷而四肢癱瘓的患者、盲人、受帕金森氏症而苦的藝術家，及渴望解開人類腦部秘密的科學家們，一同踏上生化人未知的領域。

美國記錄片「我家有個開心農場」由艾美獎常勝軍導演John Chester掌鏡，歷時10年，記錄他與美食部落客愛妻的農場大作戰。這對瘋狂夫妻，當初為了堅持對愛狗的承諾，毅然轉職到鄉下開農場。並在大自然的震撼教育中，不只關注產量收益，而是真正親近土地，體認綠色保育的永續真諦。

新聞局表示，29部記實影像還包括台灣影片，導演賴麗君的「老鷹之手」、導演麥覺明的「黑熊來了」、導演陳芯宜的「尋找乳房」等片。

新聞局說，紀錄片記錄真實的人物與議題，不但激發當代省思、更為下一代留下彌足珍貴的傳世足跡，具有深遠的意義、與鼓動人心的力量。

紀錄片 患者

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