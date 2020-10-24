快訊

御用律師不雅畫面曝光 川普痛批設局者：變態

台大癌醫改台大分院 院長保證：和郭董關係不變

山城獅子會讓愛起飛 推動青年學子AI教育

聯合報 / 記者林文義／即時報導
國際獅子會300C2區山城獅子會今起在台中市立后綜高級中學舉辦為期兩天的「讓愛（AI）起飛-AI人工智慧研習營」活動。圖／山城獅子會提供
國際獅子會300C2區山城獅子會今起在台中市立后綜高級中學舉辦為期兩天的「讓愛（AI）起飛-AI人工智慧研習營」活動。圖／山城獅子會提供

國際獅子會300C2區山城獅子會在台中市政府教育局及區總監辦事處共同指導下，今天在台中市立后綜高級中學舉辦為期兩天的「讓愛（AI）起飛-AI人工智慧研習營」活動。會長廖啟森表示，就任後有感於全民AI教育對提升年輕學子競爭力很重要，並思考山城獅子會社會公益服務要如何創新，經與幹部討論後，與台灣人工智慧發展學會合作，開辦本次AI研習營活動。

300C2區山城獅子會表示，配合108課綱實施，國高中學生常須利用課餘時間參加各項多元領域之課程與活動，本次活動課程內容豐富多元，由學會人工智慧專家講授，從AI概論及發展現況與應用，輔以程式設計及機器人實作，同時透由競賽過程強化學生創新及團隊合作精神。

今天廖啟森主持開業式，勉勵學生在2天的研習期間努力學習，為自己在未來AI學習奠定基礎，且透過活動過程多與同學相互切磋交流，以找到未來學習的共同夥伴，勉勵學生深入淺出地體驗AI科技，以掌握時代科技脈動，並找尋自己有興趣的方向繼續努力，期能在未來AI世代中嶄露頭角。

AI 台中市 108課綱

延伸閱讀

獅子會送暖 台南山上席開55桌慶祝重陽表揚22對鑽石婚

提前歡慶重陽節 台中社會局到仁愛之家與長輩同樂

高雄六龜山城再造 池田屋等6大景點即起開放

患難相助 獅子會送12萬片口罩到日本香港

相關新聞

萬里蟹行銷9年成功最大關鍵？侯友宜：天然仔尚好

新北市長侯友宜今天參加萬里野柳漁港每年盛事「鱻蟹宴」與在地漁會及協會共同席開80桌與民一同感謝漁民一整年的辛勞，並指萬里...

救國團68周年慶 義工集資捐2輛復康巴士

救國團將於10月31日邁向68周年，今天上午於三重區綜合運動場向日葵廣場辦理全國公益日活動，各縣市團委會也於各地同步舉行...

三芝茭白筍產季開跑 推出限時市集、在地餐廳優惠

茭白筍正盛產，新北市農業局與三芝區公所今日在三芝區遊客中心舉辦「三芝茭心輕鬆go」活動推廣茭白筍，還有多項趣味活動，新北...

「哀敦砥悌」爭議 學者批柯文哲荒謬、視盟也挺北美館

台北市立美術館展出藝術家梅丁衍的作品「哀敦砥悌」，被台北市議員游淑慧指非常不適當，台北市長柯文哲日前更說出把北美館長記過...

養豬廢水處理費喬不定 下月開會

因應美豬進口，農委會祭出百億養豬基金，日前兩度與養豬產業開會討論基金用途。會議中，養豬產業不斷提出環保是現階段畜牧業者最...

廢煙道再利用？ 侯友宜：先解決土汙

新北瑞芳的廢煙道近年暴紅成熱門打卡點，但土地汙染度高卻是禁區，台電計畫明年2月前提交調查評估報告，依汙染程度分區開放使用...

北市聯醫院外門診部 周六加開嬰幼兒疫苗診

民眾搶打成人免費流感疫苗，但幼兒接種率卻不如預期，甚至比去年同期還低，台北市立聯合醫院今天起，在12區院外門診部加開周六...

紓困沒復甦 柯：業者要考慮轉行

新冠肺炎疫情衝擊百業，台北市長柯文哲昨在議會表示，針對疫情紓困，市府已提出9到12月的紓困措施，包括有稅籍者先延租再減租...

北市跨年停辦標準 議員轟反覆

新冠肺炎疫情要多嚴重，北市才會停辦跨年，觀傳局近日說法反覆不一挨轟；台北市長柯文哲昨說，扣掉防疫旅館、居家檢疫，本土有1...

收回環狀線 綠質疑新北無力自營

交通部長林佳龍前天提出全台只設一家捷運總公司構想，新北市民進黨有議員風向轉變，認為新北對環狀線無自主營運能力，人力不足且...

淡海輕軌 今起票選香氛抽iPhone

新北捷運公司推動淡海輕軌五感體驗，年底前希望打造出香氛列車，目前與知名香氣藝術品牌合作打造「晨露」、「夕顏」、「藍夜」3...

跟進高雄24小時托育？侯友宜：隨時可臨托

新北市民進黨議員何淑峯昨天質詢指高雄從19日起提供24小時幼兒托育服務，要求市長侯友宜說明是否跟進。侯友宜說，新北市幅員...

熱門新聞

陳其邁小內閣請辭第一人！客委會主委被踢爆涉訟後走人

「哀敦砥悌」爭議 學者批柯文哲荒謬、視盟也挺北美館

美麗灣仲裁定案 台東縣政府6.29億元價購建物

美麗灣渡假村仲裁結果出爐 台東縣府6.29億元買回

美麗灣仲裁定案台東賠多少 饒慶鈴上午10點半說明

文旦廢枝之亂？小型農機具補助千件 麻豆只7人買碎枝機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。