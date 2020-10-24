山城獅子會讓愛起飛 推動青年學子AI教育

國際獅子會300C2區山城獅子會在台中市政府教育局及區總監辦事處共同指導下，今天在台中市立后綜高級中學舉辦為期兩天的「讓愛（AI）起飛-AI人工智慧研習營」活動。會長廖啟森表示，就任後有感於全民AI教育對提升年輕學子競爭力很重要，並思考山城獅子會社會公益服務要如何創新，經與幹部討論後，與台灣人工智慧發展學會合作，開辦本次AI研習營活動。

300C2區山城獅子會表示，配合108課綱實施，國高中學生常須利用課餘時間參加各項多元領域之課程與活動，本次活動課程內容豐富多元，由學會人工智慧專家講授，從AI概論及發展現況與應用，輔以程式設計及機器人實作，同時透由競賽過程強化學生創新及團隊合作精神。

今天廖啟森主持開業式，勉勵學生在2天的研習期間努力學習，為自己在未來AI學習奠定基礎，且透過活動過程多與同學相互切磋交流，以找到未來學習的共同夥伴，勉勵學生深入淺出地體驗AI科技，以掌握時代科技脈動，並找尋自己有興趣的方向繼續努力，期能在未來AI世代中嶄露頭角。