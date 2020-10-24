萬里蟹行銷9年成功最大關鍵？侯友宜：天然仔尚好
新北市長侯友宜今天參加萬里野柳漁港每年盛事「鱻蟹宴」與在地漁會及協會共同席開80桌與民一同感謝漁民一整年的辛勞，並指萬里蟹為新北長青品牌，與新北市升格10同年息息相關，未來將持續優化漁港環境，行銷新北優質漁產品，創造地方產業永續發展，打造友善宜居的新北市。侯友宜並説，萬里蟹行銷9年成功最大關鍵，就是天然仔尚好。
侯友宜獲在地漁、協會邀請前往野柳漁港參加在地年度盛事之一「鱻蟹宴」，「鱻蟹宴」本身是在地捕蟹船主慶祝萬里蟹豐收，犒賞漁民及家屬員工的辦桌活動，後來發展成捕蟹船主一年一度一起靠港集合會面的大聚會，有滿載幸福回家的意涵，也讓家人、參與民眾一起好好品嘗他們乘風破浪捕撈而來的萬里蟹。
侯友宜致詞表示，鱻蟹宴現場可以明顯感受到在地因為萬里蟹蓬勃發展充滿活力的盛況，非常高興能看到萬里蟹產業永續發展歷久不衰，在漁協會與市府9年努力下，萬里蟹已經成為獨一無二漁業文化產業，帶來在地光榮感與認同感，成功以傳統產業帶動地方觀光價值永續發展，未來將會持續深入地方挖掘新北特色，吸引更多人來新北深度旅遊。
今天立委賴品妤、多名議員、里長到埸，侯友宜還幫大家剝蟹，直説真肥美、新鮮好吃。
萬里蟹系列活動10月25日、31日以及11月1日仍有捕蟹趣體驗、海洋獨木舟等休閒漁業體驗等民眾認識海洋，而野柳假日活蟹市集、富基、龜吼魚市依舊持續穩定供應生猛萬里蟹及當地漁產品，喜愛萬里蟹的民眾可要把握機會；萬里蟹免費交通接駁車也將持續到10月31日止，民眾可將車輛停放在愛琴海太平洋溫泉會館「萬里蟹產季免費停車場」搭乘接駁車進入龜吼或是停放在「龜吼石角免費停車場」，步行5分鐘就可以抵達龜吼漁港囉。
農業局長李玟表示，今年為鼓勵民眾安心偽出國旅遊，以串聯三大產地打造淡水浪漫島、富基打卡島以及龜吼品蟹島，推出年度行銷主軸「蟹島海風9吧！」，除了休閒漁業體驗外，萬里蟹巡迴啤酒吧持續於10月31日在板橋麗寶百貨，以及11月7日在台北東區巡迴，歡迎民眾一起來與萬里蟹同樂。
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