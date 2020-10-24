江啟臣傳參戰2022桃園市長 柯文哲一臉狐疑：他選？

針對國民黨主席江啟臣傳出要選桃園市長，台北市長柯文哲今（24日）出席活動被媒體詢問此事，一臉狐疑抓抓頭重複兩次說「江啟臣選桃園？」

台北市長柯文哲今早到大安森林公園出席活動前，被媒體詢問「江啟臣參選桃園有助於國民黨穩定發展，也有利國民黨2024拿回政權」，柯驚訝回應「江啟臣選桃園？」而媒體繼續追問如何看待這訊息？他則是說「你是哪一家媒體。」沒有任何評論。

另外，近期台北市跨年晚會停辦爭議，防疫備案內容說法前後不一，媒體問「觀傳局是否有錯？」、「跨年晚會劉奕霆是否要負責？」柯文哲表示，「不用啦！今天沒有餵食鯊魚。」便嘆了一口氣。

台北市長柯文哲在「2020生態博覽會Eco Fair開幕式」致詞說，大安森林公園從1996年設置到現在，已經二十六年，樹木慢慢的長起來，每次談到黃大洲前市長剛建立好時，當時被評論覺得不是很好看，「可是公園第一天不會就很漂亮需要長期經營，經過多年大家協力合作，才有現況變成台北市地標。」

柯文哲表示，這裡不是以人類主題去看這公園，它概念是萬物共存，這裡不是人當主體，是所有生物當主體，符合台北市政府共融社會。不只是人與人之間，還有與生物之間，共同在一個空間去分享所有擁有的空間。

柯文哲說，這裡最有名的是螢火蟲的復育，倘若有光害農藥牠們就無法生存，而這地方如果有螢火蟲等於生態環境是夠好的。他強調，「在這城市的中央復育這生態，是一件了不起的動作。」