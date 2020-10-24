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救國團68周年慶 義工集資捐2輛復康巴士

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
救國團今日上午於三重區綜合運動場向日葵廣場辦理全國公益日活動，新北市團委會主委洪淳逸號召義工集資捐贈2輛復康巴士給新北市府。記者吳亮賢／攝影
救國團今日上午於三重區綜合運動場向日葵廣場辦理全國公益日活動，新北市團委會主委洪淳逸號召義工集資捐贈2輛復康巴士給新北市府。記者吳亮賢／攝影

救國團將於10月31日邁向68周年，今天上午於三重區綜合運動場向日葵廣場辦理全國公益日活動，各縣市團委會也於各地同步舉行。救國團除在現場捐出8萬元給四個弱勢團體，新北市團委會主委洪淳逸也號召義工集資捐贈2輛復康巴士給新北市府，為社會公益盡一份心力。

救國團指出，今年雖受新冠肺炎疫情衝擊，影響救國團各項工作，但「愛心無假期，公益不能停」，截至今年10月，共辦理39場「守護記憶，樂活健康」活動、7場次青少年生命教育宣導、18場身障朋友陽光之旅、17場新住民關懷活動及偏鄉孩童服務，總計服務超過1萬2000人次。另也號召義工及民眾捐血，共捐出2萬8244袋熱血幫助無數傷患挽救寶貴生命。

救國團主任葛永光表示，救國團長期幫助弱勢團體，但並不廣為人知，希望藉由全國公益日活動，宣揚救國團「人人做公益、時時做公益、處處做公益」的理念，並號召更多民眾加入服務弱勢的行列，讓台灣充滿善良與溫暖。

救國團今也於活動中捐出8萬元給中華民國自閉症總會、中華視障安養協會、中華民國關懷心臟病童協會、脊髓損傷潛能發展中心等4個弱勢團體，預計至明年3月還可募到115萬元，將捐贈給台灣各縣市弱勢團體及社福機構。

此外，救國團新北市團委會今也捐贈2輛復康巴士給新北市府。洪淳逸表示，2018年時，他先捐款20萬元，本想募集1輛，結果短短三個月就獲得408位義工及善心人士響應，最後募得277萬元，捐出「救國團義工新北1號、2號」2輛復康巴士，這次再度集結義工愛心捐贈的2輛復康巴士，則以救國團義工新北公益號、健康號為名，希望幫助身心障礙朋友的交通問題。

新北市副市長吳明機表示，感謝救國團的所有義工朋友們，這次受贈的2輛復康巴士是新北市第573、574輛，市府會善加利用，為身心障礙者提供就醫、就學、就業所需的交通接送服務。

救國團今日上午於三重區綜合運動場向日葵廣場辦理全國公益日活動，捐出8萬元給4個弱勢團體，預計至明年3月還可捐出115萬元。記者吳亮賢／攝影
救國團今日上午於三重區綜合運動場向日葵廣場辦理全國公益日活動，捐出8萬元給4個弱勢團體，預計至明年3月還可捐出115萬元。記者吳亮賢／攝影
救國團今日上午於三重區綜合運動場向日葵廣場辦理全國公益日活動，新北市團委會主委洪淳逸號召義工集資捐贈2輛復康巴士給新北市府。記者吳亮賢／攝影
救國團今日上午於三重區綜合運動場向日葵廣場辦理全國公益日活動，新北市團委會主委洪淳逸號召義工集資捐贈2輛復康巴士給新北市府。記者吳亮賢／攝影
救國團今日上午於三重區綜合運動場向日葵廣場辦理全國公益日活動，各縣市團委會也於各地同步舉行。記者吳亮賢／攝影
救國團今日上午於三重區綜合運動場向日葵廣場辦理全國公益日活動，各縣市團委會也於各地同步舉行。記者吳亮賢／攝影

救國團 義工

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