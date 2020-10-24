救國團68周年慶 義工集資捐2輛復康巴士

救國團將於10月31日邁向68周年，今天上午於三重區綜合運動場向日葵廣場辦理全國公益日活動，各縣市團委會也於各地同步舉行。救國團除在現場捐出8萬元給四個弱勢團體，新北市團委會主委洪淳逸也號召義工集資捐贈2輛復康巴士給新北市府，為社會公益盡一份心力。

救國團指出，今年雖受新冠肺炎疫情衝擊，影響救國團各項工作，但「愛心無假期，公益不能停」，截至今年10月，共辦理39場「守護記憶，樂活健康」活動、7場次青少年生命教育宣導、18場身障朋友陽光之旅、17場新住民關懷活動及偏鄉孩童服務，總計服務超過1萬2000人次。另也號召義工及民眾捐血，共捐出2萬8244袋熱血幫助無數傷患挽救寶貴生命。

救國團主任葛永光表示，救國團長期幫助弱勢團體，但並不廣為人知，希望藉由全國公益日活動，宣揚救國團「人人做公益、時時做公益、處處做公益」的理念，並號召更多民眾加入服務弱勢的行列，讓台灣充滿善良與溫暖。

救國團今也於活動中捐出8萬元給中華民國自閉症總會、中華視障安養協會、中華民國關懷心臟病童協會、脊髓損傷潛能發展中心等4個弱勢團體，預計至明年3月還可募到115萬元，將捐贈給台灣各縣市弱勢團體及社福機構。

此外，救國團新北市團委會今也捐贈2輛復康巴士給新北市府。洪淳逸表示，2018年時，他先捐款20萬元，本想募集1輛，結果短短三個月就獲得408位義工及善心人士響應，最後募得277萬元，捐出「救國團義工新北1號、2號」2輛復康巴士，這次再度集結義工愛心捐贈的2輛復康巴士，則以救國團義工新北公益號、健康號為名，希望幫助身心障礙朋友的交通問題。