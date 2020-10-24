台中推賽事減塑 「5不」創造好環境

台中市環保局推廣賽事減塑計畫，倡導「5不」減塑作為，參加運動賽事不用瓶裝水、不用塑膠杯及塑膠湯匙、不浪費紙張（報名電子化）、不用免洗餐具（提供重複性餐盒）、垃圾不落地（設置分類設施）。

環保局表示，主辦單位應依賽程、人數評估杯水用量，勿過度購買瓶裝水，提醒參賽者自備餐具（杯），齊心落實環保。

馬拉松跑者認為，環保用意良善，這需要長期宣導、推廣，非一蹴可幾。

這名馬拉松跑者說，其實參賽自備水杯很不方便，雖多數杯子已有改良可以折疊、方便攜帶，但一般民眾仍少數有攜帶水杯習慣，遑論參加賽事的跑者，心理感受會覺得增加負重。

他參加過一次賽事，主辦單位只在第一站提供水杯，希望能握著跑步，重複使用，結果很多跑者沒有認真看簡章，有人覺得累贅，覺得第二站應該還有水杯，結果主辦單位真的沒提供，賽後主辦單位被罵到翻，「繳了這麼多報名費，一個塑膠杯都給不起嗎？」

環保局代理局長陳宏益表示，近年運動風潮盛行，國內常舉辦區域型賽事，並融入環保概念，以今年大腳ㄚ全國馬拉松接力賽來看，賽事當日使用環保重複杯，節省約5000個塑膠寶特瓶，一個寶特瓶以22公分計算，相當於減少約2.1座台北101大樓、1座高度約508公尺，整場賽事總減少約170.5公斤垃圾量、約351.2公斤排碳量。