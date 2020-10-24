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想聽阿公阿嬤幸福的秘密嗎？台南善化溪美長輩創作繪本
台南市善化溪美社區請來溪美社區內24位平均年齡80歲長照班學員動手創作；7月開始結合社區幼童及青年，從社區景點踏查、故事編排、景點繪製、人物製作、圖片編排、繪本故事說演，歷經3個多月的時間大功告成，今晚5點先在隆安宮社區活動會場展示，29日在社區活動中心舉行成果發表會。
溪美社區副總幹事林若宛、張芸如表示，外界看似簡單的過程，卻是從無到有，直到繪本印製好送到眼前才能相信親眼所見，除了感動還是感動，希望大家發表會當天來現場體會體會，來聽阿公阿嬤們親口說出、自己一筆一畫用心創作的繪本故事，來感受阿公阿嬤的幸福秘密。
溪美社區獲得台南市政府文化局109年「社區營造計畫」補助，社區不希望只是舉辦、熱鬧大拜拜煙火式活動，規畫推出「阿公阿嬤幸福的秘密」活動，獲得社區長照班長輩熱烈迴響，至今對參與過程津津樂道， 有些老人家恨不得能說給所有人聽。
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