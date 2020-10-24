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三芝茭白筍產季開跑 推出限時市集、在地餐廳優惠

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
三芝主要栽種品種為赤殼種，受陽明山清泉灌溉，特色是筍長較長、筍徑較粗，可食用部分多且筍肉纖維細緻、飽滿鮮甜。記者江婉儀／攝影
三芝主要栽種品種為赤殼種，受陽明山清泉灌溉，特色是筍長較長、筍徑較粗，可食用部分多且筍肉纖維細緻、飽滿鮮甜。記者江婉儀／攝影

茭白筍正盛產，新北市農業局與三芝區公所今日在三芝區遊客中心舉辦「三芝茭心輕鬆go」活動推廣茭白筍，還有多項趣味活動，新北市副市長吳明機表示，除了茭白筍外，現在也是萬里蟹肥美的季節，民眾假日不妨來新北市走一遭，來趟美食秘境之旅。

三芝區農會理事長陳有田表示，三芝主要栽種品種為赤殼種，受陽明山清泉灌溉，特色是筍長較長、筍徑較粗，可食用部分多且筍肉纖維細緻、飽滿鮮甜，農會也使用當季茭白筍為原料推出茭白筍脆片等加工品，品質優質，送禮自用兩相宜。

現場頒發茭白筍品質評鑑競賽獎項，本年度帶殼組冠軍、剝殼組冠軍及甜筍王分別為林文德、蔡明燦及謝金燕，還有茭白筍競標大會、環套茭白筍競賽、剝茭白筍大賽及茭白筍快問快答等多場趣味活動，讓民眾在玩樂中更了解茭白筍，最後由吳明機拍賣筍王茭白筍。

農業局表示，今、明兩天舉辦茭白筍市集，邀請在地農友擺攤販售新鮮現採茭白筍，讓民眾把三芝特產帶回家；牧蜂休閒農莊、二號倉庫咖啡館、邊界驛站、鄉園本港海鮮餐廳等18間周邊商店也配合茭白筍活動推出店家專屬優惠，共同推廣優質茭白筍。

另外，三芝區農會將於10月28日在天母SOGO舉辦茭白筍展售活動，農會也提供茭白筍宅配訂購服務，只要一通電話就可以將當令的三芝美味送到家。欲訂購三芝茭白筍，可洽(02)2636-3111分機158練小姐。

茭白筍正盛產，新北市農業局與三芝區公所在三芝區遊客中心舉辦「三芝茭心輕鬆go」活動推廣茭白筍。記者江婉儀／攝影
茭白筍正盛產，新北市農業局與三芝區公所在三芝區遊客中心舉辦「三芝茭心輕鬆go」活動推廣茭白筍。記者江婉儀／攝影

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