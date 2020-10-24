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新北市職訓成果展登場 明年希望規畫更多元課程

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
美甲師林明緒新作品萬聖節系列。記者施鴻基／攝影
美甲師林明緒新作品萬聖節系列。記者施鴻基／攝影

新北市政府勞工局年度職業訓練成果展「就事職得．幸福抵家」今登場，勞工局希望新年度增加更多元職訓課程，因應社會需求，如今年就為公托托育員開班。市長侯友宜說，新北有208萬名勞工，職訓相對重要，希望透過就業、證照輔導配合技能訓練，讓訓用合一。

現場有「新住民主題館」、「照顧服務區」等五大展區，由市長侯友宜在大型餅乾屋畫下粉紅愛心，象徵在新北職訓能獲得幸福美滿生活。致詞後，侯友宜也到各展示攤位和職訓學員們互動。學員們也提供多項職訓成果供民眾體驗，如免費剪髮、肩頸按摩、品嚐美食、趣味遊戲、DIY 手作等。

侯友宜表示，新北市提供豐富且完整職訓課程，包含就業輔導課程、技能培訓課程及證照輔導課程等，來提升勞工職業技能，期望能達到「職訓普及化、就業在地化、訓用合一」的願景，並輔導弱勢族群學習一技之長順利就業。

勞工局長陳瑞嘉說，新北職訓每年開辦工商業、資訊、照護、美容、餐飲、運輸等課程近200班還有企業先面試後錄訓的「產訓專班」，訓後就業率達8成。職訓每年約有5000人次參加，除了在職者需負擔20%費用，其他弱勢對象幾乎都免費。

受訓學員回饋不錯，有月嫂原本賣便當，收入有限，受訓轉職後月薪拚一點有10萬元，最高曾月入16萬元。

「我可以用男性的審美觀去做美甲」本是奶爸的學員林明緒參加「時尚美甲美容師培訓班」職訓課程，已考取丙級證照，他今年獲2020INCA TNA國際盃競賽自由組美甲靜態藝術類總冠軍，5月創立個人工作室迄今，客源穩定增加。

林明緒相當有創意，相較坊間美甲的主流，他另闢蹊徑，如最近就花4小時做了台灣的萬聖節系列美甲，有安娜貝爾，也有寫上「阿彌陀佛」的符錄，令人會心一笑。

新北市職訓成果展登場，市長侯友宜（右）為糖果屋塗上愛心開幕。記者施鴻基／攝影
新北市職訓成果展登場，市長侯友宜（右）為糖果屋塗上愛心開幕。記者施鴻基／攝影
新北職訓學員們提供多項體驗活動。記者施鴻基／攝影
新北職訓學員們提供多項體驗活動。記者施鴻基／攝影
新北市職訓成果展登場，明年希望規畫更多元課程。記者施鴻基／攝影
新北市職訓成果展登場，明年希望規畫更多元課程。記者施鴻基／攝影
美甲師林明緒新作品萬聖節系列。記者施鴻基／攝影
美甲師林明緒新作品萬聖節系列。記者施鴻基／攝影

侯友宜

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