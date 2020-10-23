假日賞紙風車音樂劇 三峽北大25日開演

立委蘇巧慧、吳琪銘將在10月25日下午3點半在三峽台北大學正門大草皮，邀請紙風車劇團原創歌舞音樂劇演出「雞城故事」，蘇巧慧指出，當天加碼只要配合萬聖節「變裝追劇」，上傳自拍照到蘇巧慧官方LINE，就可獲得隱藏版萬聖框和精美好禮。

「雞城故事」自2005年推出後，累計觀眾觀賞已經超過20萬人次，也是目前紙風車劇團售票演出中，巡演過最多場次的戲碼，劇情強調「榮譽的追求」以及「面對挫折與壓力的學習」，角色串連中西童話，每年都有觀眾票選想看此劇。