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瑞芳廢煙道汙染嚴重 新北：解決場域問題才可重現台車

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
廢煙道被環保署公告為重金屬汙染整治場址。本報系資料照／記者吳淑君攝影
廢煙道被環保署公告為重金屬汙染整治場址。本報系資料照／記者吳淑君攝影

位在新北瑞芳的廢煙道近年爆紅，但土地汙染度高，對當地人來說是禁區，台電要在明年2月前提交調查評估報告，依照汙染程度分區使用，新北市長侯友宜表示，在廢煙道附近他打算在周邊打造台車促進觀光，但要先處理土地再利用問題。

新北市議員林裔綺今天在議會質詢時表示，東北角近年遊客不斷增加，但遊客只有走過、路過，不但沒帶來經濟效益，甚至常有遊客與居民因為停車場位子不足發生衝突，她已針對鄰近十三層遺址的廢煙道邀集中央環保署規劃土地再利用。

環保局長程大維表示，依照環保法令規定，廢煙道現況因為汙染問題屬於整治場域，所以無法開發，但全區範圍廣大，汙染濃度高低不一，台電認為可以分層使用，也跟環保署討論，環保署也認為土壤汙染度不一，可以分區解列使用，靠近停車場區域汙染程度較低，可做平台及進出管理，避免民眾靠近重汙染地區。

程大維指出，台電需要提出土地汙染調查評估報告，才可進行分區不同使用，環保署也會著這個方向執行，但在技術上問題還須討論，當時台電認為在低汙染地區可仿效十三層遺址點燈模式，讓民眾遠遠欣賞，但僅提出簡單的開發用途規劃，也要求提出短、中、長期規劃意見，19日當天僅溝通討論，尚未有確切的施作方向。

新北觀旅局長張其強說，十三層過去有台車，當地鄉親希望恢復卻因高度汙染整治場域受阻，且台車需要挖地，動工就會有汙染疑慮，需解決場域問題，未來才有機會重現台車，目前場地所有人是台電，也將與台電合作。

林裔綺也說，東北角近年遊客不斷增加，但遊客僅「走過、路過」，無法帶給當地實質經濟效益，甚至常造成遊客與居民衝突，帶給地方垃圾和交通問題。雖然部分問題不屬地方政府管轄範疇，但她也開始協助解決，包含南雅奇石也與海巡署研議移走崗哨，明年耗資4千萬打造遊客中心，帶動觀光經濟；鼻頭角因暫無空地興建停車場，預計明年在鄰近的龍洞規劃140個停車位。

侯友宜表示，東北角觀光問題會儘速邀集中央相關單位，針對環境、交通、安全召開會議檢討，他認為南雅奇石附近也可研議蓋「觀光台車」增加旅遊重點，各單位都要總動員與交通部共同解決。

台電 環保署

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