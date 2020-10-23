汐止路口號誌箱擋視線 11月遷移保安全

汐止中興路與明峰街口，路口擺放了號誌、控制箱，造成轉彎車視線死角，行人過馬路危險，尤其緊鄰金龍國小，擔心學童安全，所以，今(23)日市議員白珮茹要求11月進行遷移，避免轉彎死角，保障行人安全。

北峰里長陳南海說，金龍國小旁的中興路、明峰街口，每天來來往往的車子不少，行人也都會站在路口等紅綠燈過馬路，但是，路口轉角阻礙太多，像是綠燈號誌，還有控制箱，當有車子要從明峰街右轉就很危險，轉彎車視線受影響，看不到行人，相當危險，感謝議員白珮茹協助，希望能夠將阻礙往後退。

市議員白珮茹指出，因為這個路口的紅綠燈就是比較靠近馬路，會造成車子轉彎有視線上的死角，當有孩子在過馬路的時候，有某此角度是看不到孩子，所以，今天請公所、市府交通局、還有施工的廠商技師們來看現場。

白珮茹表示，會勘討論後，針對路側的兩個溝蓋會以明挖的方式，調整溝蓋讓管線可以穿過，那目前台北市很多都是比較這樣的作法，那希望11月底前可以順利把紅綠燈的管線遷移，讓紅綠燈可以順利退縮，讓行車視線或是學童過馬路都更安全。