火紅花朵點綴山路 淡水忠山里美人樹好美

淡水北八線山路上的美人樹，也早已開始綻放出紅色花朵，雖然今年因為疫情的關係，原本的美人樹賞花健行活動取消，但在地里長潘炳丁說，有超過180棵美人樹，不只是開花開的美麗，更是在地特色之一，現在花期也要進入尾聲想賞花的民眾可要把握機會。

在蜿蜒的山路上，除了兩旁綠樹成蔭，還可以看到有不少火紅色的花朵，將綠叢點綴成一幅美麗的景色，隨著時序進入秋冬季節，位在淡水北八線山路上的美人樹，也早已開始綻放出紅色花朵，雖然今年因為疫情的關係，原本的美人樹賞花健行活動取消，但在地里長說，美人樹不只是開花開的美麗，更是淡水忠山里的在地特色之一

忠山里長潘炳丁表示，其實從9月開始，美人樹就已經悄悄開花，就是因為美人樹的花期較長，可以維持三個月，一直到11月都還看得到美人樹開花，從北八線宏龍宮開始往北新莊方向，沿途兩公里，都有種植美人樹，在盛開期間，更吸引不少賞花遊客到這裡拍照。

忠山里長潘炳丁指出，這些美人樹已經種植17年的時間，從一開始的小樹苗到現在大樹開花，更成為在地的特色景點，目前在北八線上，有種植超過180棵美人樹，現在花期也要進入尾聲想賞花的民眾可要把握機會。