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行無礙動健康 汐止白雲里長輩玩遊戲運動
新北市推動「行無礙、動健康」今(23)日到汐止區白雲里，利用共餐前的時間，帶著著長輩在戶外籃球場，玩手搖車，還嘗試玩飛盤射飛鏢，讓老人家都好高興，現場充滿了歡笑聲。
新北市身障體育運動總會理事長朱豐璋指出，這次準備的除了手搖車、還有羽球、飛盤、炫風球、飛鏢，還有地板冰壺，尤其是地板冰壺讓長輩認為是具有策略性的、團隊的體驗運動的項目。
汐止區長陳健民表示，現場安排許多運動項目，這是市府社會局跟社團結合推的活動，就是希望透過不同的運動讓長輩體能有更多的可能性，就像闖關一樣，保持身心健康的狀態。
白雲里長陳俊地說，當天的活動安排了許多不不樣的運動體驗，老人共餐前動一動，遊戲中運動，長輩們對這特別設計的行無礙動健康，都玩的很開心。
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