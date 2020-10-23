新店文史館古文物出巡 學童體驗古早擺渡

為活化新店文史館館藏，文史館今年舉辦了一系列古文物校園巡禮活動，而第三場特別安排北新國小學童前往新店溪流域僅存的人力擺渡渡口『新店渡』，小朋友特別準備了『捕魚歌』，讓學生都覺得十分的有古早味。

文史志工帶來了文史館珍藏的魚罩以及捕蝦籠，並且仔細介紹了用途與用法，讓孩子們了解過去先人是如何在新店溪捕抓魚蝦，增加收入。

另外活動中也安排小朋友體驗目前全台僅存的人力擺渡渡船，坐上木製小船，由擺渡人搖著船槳，慢慢從碧潭吊橋旁到對岸的灣潭聚落。這項深具歷史意義的地方文化特色，讓學生都覺得十分的有古早味。

來到灣潭，擺渡人李清除了介紹灣潭聚落，另外也和大家分享他的擺渡生活，從頭上的帽子，到小木船的歷史，小朋友都相當的好奇、不時發問。

文史館志工告訴小朋友們早期的居民如何以竹蛇籠攔水，引水灌溉，還有如何藉由風鼓，篩揀稻米。

文史志工張碧敏表示，有別於教室，實際走讀課本中的景點文物，更能讓學生深入了解歷史人文的真義。