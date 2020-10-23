快訊

清心福全和保麗龍公司涉逃漏稅 估計金額逾4億

11月3日美大選是台灣最危險時刻？ 學者這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店文史館古文物出巡 學童體驗古早擺渡

觀天下 / 記者張雯琪/新店報導
新店文史館古文物出巡，北新國小學童體驗先人生活與擺渡。 圖／大新店有線電視提供
新店文史館古文物出巡，北新國小學童體驗先人生活與擺渡。 圖／大新店有線電視提供

為活化新店文史館館藏，文史館今年舉辦了一系列古文物校園巡禮活動，而第三場特別安排北新國小學童前往新店溪流域僅存的人力擺渡渡口『新店渡』，小朋友特別準備了『捕魚歌』，讓學生都覺得十分的有古早味。

文史志工帶來了文史館珍藏的魚罩以及捕蝦籠，並且仔細介紹了用途與用法，讓孩子們了解過去先人是如何在新店溪捕抓魚蝦，增加收入。

另外活動中也安排小朋友體驗目前全台僅存的人力擺渡渡船，坐上木製小船，由擺渡人搖著船槳，慢慢從碧潭吊橋旁到對岸的灣潭聚落。這項深具歷史意義的地方文化特色，讓學生都覺得十分的有古早味。

來到灣潭，擺渡人李清除了介紹灣潭聚落，另外也和大家分享他的擺渡生活，從頭上的帽子，到小木船的歷史，小朋友都相當的好奇、不時發問。

文史館志工告訴小朋友們早期的居民如何以竹蛇籠攔水，引水灌溉，還有如何藉由風鼓，篩揀稻米。

文史志工張碧敏表示，有別於教室，實際走讀課本中的景點文物，更能讓學生深入了解歷史人文的真義。

文物 碧潭 吊橋

延伸閱讀

新店人瑞冠新北市 區長親送禮金祝賀

高雄平價法式料理扛霸子！2.0版「高廬法式餐館」彷彿在繁星下用餐

新店中正路人行道拓寬 街道美觀又安全

嘉市推雙語服務認證 老店、新店英文都會通

相關新聞

汐止路口號誌箱擋視線 11月遷移保安全

汐止中興路與明峰街口，路口擺放了號誌、控制箱，造成轉彎車視線死角，行人過馬路危險，尤其緊鄰金龍國小，擔心學童安全，所以，今(23)日市議員白珮茹要求11月進行遷移，避免轉彎死角，保障行人安全。

火紅花朵點綴山路 淡水忠山里美人樹好美

淡水北八線山路上的美人樹，也早已開始綻放出紅色花朵，雖然今年因為疫情的關係，原本的美人樹賞花健行活動取消，但在地里長潘炳丁說，有超過180棵美人樹，不只是開花開的美麗，更是在地特色之一，現在花期也要進入尾聲想賞花的民眾可要把握機會。

行無礙動健康 汐止白雲里長輩玩遊戲運動

新北市推動「行無礙、動健康」今(23)日到汐止區白雲里，利用共餐前的時間，帶著著長輩在戶外籃球場，玩手搖車，還嘗試玩飛盤射飛鏢，讓老人家都好高興，現場充滿了歡笑聲。

新店文史館古文物出巡 學童體驗古早擺渡

為活化新店文史館館藏，文史館今年舉辦了一系列古文物校園巡禮活動，而第三場特別安排北新國小學童前往新店溪流域僅存的人力擺渡渡口『新店渡』，小朋友特別準備了『捕魚歌』，讓學生都覺得十分的有古早味。

淡水下鄉打流感疫苗 人潮爆滿里長引導排隊

在季節變換的時刻，也是流感的高峰期，淡水衛生所下鄉到社區進行施打流感疫苗，淡水賢孝里下午2點開始接種，就有長者不到1點就來排隊，出現人潮爆滿情況，里長葉振昌更親自為大家來引導排隊順序，希望可以減少民眾排隊的情緒。

瑞芳廢煙道汙染嚴重 新北：解決場域問題才可重現台車

位在新北瑞芳的廢煙道近年爆紅，但土地汙染度高，對當地人來說是禁區，台電要在明年2月前提交調查評估報告，依照汙染程度分區使...

新北罰單半年罰10億 侯友宜：檢舉達人太多

新北市長侯友宜推動科技安全城，未來將在三重第二行政中心打造監控中心，新北市議員李倩萍說，近期罰單件數暴增，不希望以高科技...

北市跨年活動疫情備案 觀傳局：下週公布

台北市觀傳局表示，針對跨年活動朝「按例舉辦」方向；至於病例指的是不明本土個案、不含境外移入。預計下週公布備案細節

北市找網紅振興商圈 王鴻薇：網紅行銷分享數掛0

北市觀光、商圈、夜市受新冠肺炎疫衝擊，台北市議員王鴻薇下午在會議質詢指出，台北市商業處今年舉辦的商圈嘉年華，砸了70萬邀...

建社宅與留綠地如何選擇？ 侯友宜：協調創造雙贏

台灣房價越來越高，新北市議員賴秋媚在質詢時表示，過去用100萬元可以買到房，但現在可能連停車位都買不起，市府除了興建設宅...

跨年防疫 黃珊珊：一例本土就全程戴口罩、取消飲食攤

台北市觀傳局跨年停辦標準不一惹議，台北市長柯文哲今天表示，有15個本土案例就停辦，副市長黃珊珊上午在議會答詢時也說，有一...

獨／觀傳局發言頻出包 遭北市府高層盯上群組開罵！

今年因疫情影響，中央政府提高警覺，各地方政府也加強守備，也對於任何活動和空間上管理盡責規劃一系列防疫措施。做為台北首都即...

熱門新聞

林佳龍「只需一家捷運總公司」 北市捷運局說話了

荔枝椿象進入成蟲越冬期 彰化以1公斤1千元收購

歷史性一刻！媽祖眾神步行祈福後 宜蘭橋25日開放通行

北市跨年晚會最新準則 1例不明感染源本土病例就改直播

北市大安區瓦斯外洩 議員爆竟用「膠布」綑綁再埋掉！

期間限定紫色瀑布！泰山蒜香藤秘境周末花開最盛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。