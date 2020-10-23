淡水下鄉打流感疫苗 人潮爆滿里長引導排隊

在季節變換的時刻，也是流感的高峰期，淡水衛生所下鄉到社區進行施打流感疫苗，淡水賢孝里下午2點開始接種，就有長者不到1點就來排隊，出現人潮爆滿情況，里長葉振昌更親自為大家來引導排隊順序，希望可以減少民眾排隊的情緒。

最近東北季風南下，天氣漸漸轉涼，在這季節變換的時刻，也是流感的高峰期，每年這個期間，新北市衛生局就開始為民眾接種流感疫苗，不過今年相當特別，受到新冠肺炎疫情影響，出現流感疫苗接種人潮爆滿的情況，也讓中央衛福部取消50至64歲成人接種作業，許多縣市政府衛生所更只在所內接受民眾到場施打，不過淡水衛生所為了幅員廣大的區域民眾，依然派人下鄉到社區進行施打。

淡水衛生所主任鄭惇方表示，從10到11月初，淡水區包括偏遠地區及市區共有26個服務據點，每次據點施打限量70支疫苗，而在衛生所本所也可以接種。

里長葉振昌表示，過去打疫苗沒看過這麼多人擠在活動中心的情況，許多阿公阿嬤冒雨來接種，為了方便長者，里長更親自為大家來引導排隊順序，用證件排序，叫號提醒，就是希望可以減少民眾排隊的情緒。

賢孝里長葉振昌說，以淡水賢孝里來說，下午2點開始接種，就有長者不到1點就來排隊，可見今年疫情影響民眾接種流感提高許多，但衛生所也呼籲，民眾不用太過度緊張，只要做好勤洗手，戴口罩，也可以預防流感及新冠肺炎病毒。