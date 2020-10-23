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北市找網紅振興商圈 王鴻薇：網紅行銷分享數掛0

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照

北市觀光、商圈、夜市受新冠肺炎疫衝擊，台北市議員王鴻薇下午在會議質詢指出，台北市商業處今年舉辦的商圈嘉年華，砸了70萬邀請6位網紅行銷，但這些網紅粉絲並不算多，且針對商圈的行銷文章，讚數及分享數有的更是少到只有2位數甚至是掛0，批評市府亂花錢。商業處則表示，經查後台，已有超過23萬人次觸及數。

王鴻薇說，商業處一系列活動的宣傳效益，竟是將這些網紅的追蹤人數全部加起來，宣稱觸及達到45萬人，但仔細一看這些宣傳文章，可以發現有一半的讚數都不到100個，甚至分享次數是0，顯見觸及率相當低，商業處完全在膨風。

王鴻薇說，商圈嘉年華活動的宣傳影片，影片主角是柯文哲及熊讚，長度1分鐘，且影片發在產發局及商業處兩個粉絲專頁，加起來總讚數不到300，分享數更是僅有33個，但竟要花費15萬，乾脆請議員羅智強、「呱吉」邱威傑。

王鴻薇表示，柯P從過去就常常喜歡和網紅合作宣傳，過去和百萬以上訂閱的Youtuber合拍影片，一部平均都在9萬6000元，而這次商業處邀請6位網紅，僅參加活動和發一篇文章，竟然就要花到70萬元，而且宣傳效益還這麼低，痛批台北市政府是不是錢太多？王鴻薇要求市府檢討行銷成果，如果宣傳效益這麼慘的話，未來還不如把錢拿來實質補貼商家。

對此，商業處長高振源說，邀請的網紅是針對商圈的屬性，採精準行銷，像是美食為主的商圈找美食網紅，讓廣告宣傳效果能擴大，一場投入經費約6萬元，但網紅會到現場直接體驗後，介紹商圈特色、當地美食店家等，並透過其專屬管道，分享給粉絲，經從後台查到，目前總計已有超過23萬人次的觸及數。

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