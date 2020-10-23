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建社宅與留綠地如何選擇？ 侯友宜：協調創造雙贏

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，在興建設宅與保留綠地的拉扯中，確實會陷入兩難，但還是會去看如何協調創造雙贏局面。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，在興建設宅與保留綠地的拉扯中，確實會陷入兩難，但還是會去看如何協調創造雙贏局面。記者江婉儀／攝影

台灣房價越來越高，新北市議員賴秋媚在質詢時表示，過去用100萬元可以買到房，但現在可能連停車位都買不起，市府除了興建設宅照顧有需要的族群外，也要看見在地居民需要綠地的心聲，新北市長侯友宜表示，在興建設宅與保留綠地的拉扯中，確實會陷入兩難，但還是會去看如何協調創造雙贏局面。

賴秋媚表示，民國69年用約200萬的價格可以買到2層樓的房子，現在卻只能買到一個停車位甚至還買不到，為了照顧年輕人跟弱勢族群，中央跟地方都陸續建設社會住宅供應需求，但在五股現在有3處國有地，其中德音里的國有地，她協助設置公園，但未來這些國有地如要建設社宅，那里內的綠地都會消失，希望市府爭取不要讓建地率太高，保留公園綠地讓在地居民使用，創造雙贏的局面，地方才不會有反對的聲音。

賴秋媚也說，泰山中山段的社宅停車位跟戶數不對稱，因周邊也臨近捷運丹鳳站、塭仔圳重劃區，未來開車、騎車都會有更大的停車量，認為市府要看到地方需求。

城鄉局長黃國峰表示，三處國有地中，位在泰山明志路三段上的國有地是國防部過去做為飛彈指揮部使用，目前屬機關用地，日前已結束公展，已經進入到審議階段，相關設計內容都還在討論中，另外泰山中山段的社宅預計在今年底動工，將建設210戶社宅與100多個停車場。

黃國峰表示，在德音里國有地部分，中央會協助盤點建設3萬戶，新北做1萬戶，對於議員提出建地率不要太高，留設空地進行綠美化等意見都會採納，這部分會跟中央反映，看是否將社宅樓層蓋高一點，並將原本的綠美化公園保留不動。因市府的地不多，多為中央的國有地，因市庫財政拮据，若能中央來協助也能減輕地方負擔。

國有地 綠美化

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