提記過北美館長引反彈 柯文哲：用詞誤會道歉

北美館展品稱昔日台灣友邦是「冷血動物」等，引發台北市議員游淑慧質疑。議員洪健益今天指市長柯文哲提「把館長記過」引藝術界反彈；柯文哲說，用詞造成誤會要道歉。

台北市立美術館近期展覽作品提到巴拿馬和馬拉威等昔日台灣友邦是「冷血動物」等用語，引發國民黨市議員游淑慧質疑，市議員羅智強21日在議會質詢問及此案，備詢的柯文哲說，「把館長記過就好。」

柯文哲今天率市府局處首長赴市議會進行專案報告，民進黨議員洪健益質詢北美館相關議題時說，柯文哲日前提到「把館長記過就好」，引藝術界反彈，提醒柯文哲盡快道歉。

柯文哲答詢時說，他是表明態度，「又不是要包庇誰」，有錯就記過。

洪健益表示，沒有人認為柯文哲在包庇，但柯文哲發言引發藝術人士反彈，是否要跟藝術界道歉。

柯文哲說，他先聲明有錯就記過，但「用詞造成大家誤會，還是要道歉」。

北美館21日發新聞稿表示，這件作品為「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」展出作品「哀敦砥悌」，「哀敦砥悌」為英文Identity（意指身分認同）音譯，以諷刺方式詮釋複雜國際局勢，此為藝術家表現角度，回應人民受挫情感。

北美館指出，作品為藝術家梅丁衍所作，是以當前國家外交處境為討論議題，使用「患難與共」、「情隨事遷」等詼諧語法，呼應台灣政治現實不斷經歷變動處境。

北美館表示，創作者以反諷呈現部分人民心聲，不代表國家集體意識。有關民眾解讀與各種回饋意見，將轉知梅丁衍，作為創作參考。