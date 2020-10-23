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議員質疑捷運人力不足 侯友宜：不能只靠公務員

中央社 / 新北23日電

新北市長侯友宜今天針對議員質疑捷運局人力不足以承擔工程量時表示，掌握技術關鍵不見得要成立自己團隊，也不能只靠公務人員；捷運局長李政安說，未來工程減少，人多是負擔。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員林銘仁質詢指出，台北市府捷運工程局編制918人，新北卻僅180人，不到5分之1，但新北目前有三鶯線、安坑線、淡海輕軌、新北樹林線等工程，比台北多兩倍工程量，「有這能力嗎」他認為是不是應該要擴編。

新北市府捷運局長李政安表示，台北捷運局是個大架構，把工程顧問的規劃、監造等工作，通通包在一起才成立這麼大規模公司。

李政安指出，新北則是引進國內有豐富經驗工程公司擔任專案管理公司，「政府部門不一定都要當工程顧問公司使用」，且未來工程若減少人力也會是負擔。

侯友宜說，能夠掌握技術、關鍵點，不見得一定要自己成立團隊，也不能只靠公務人員，且固定的公務人員，未必能趕上最新科技，透過運用專業團隊、他人技術，政府負責監造；關於人力會滾動式修正，如果真的需要也會增加。

民進黨議員黃俊哲則質疑，新北拿回環狀線「到底是深謀遠慮還是匹夫之勇」，侯友宜和柯文哲衝突爭取環狀線這樣比較有面子，但如此一來新北要自負盈虧。

他指出，環狀線預估日運量要10萬人次，如今只有4萬人次，累積超過新台幣3億元虧損，代管每年還要付3645萬元給北捷，「北捷把責任推給疫情，我還因為愛情咧」，他認為自營恐拖垮市府整體財政。

黃俊哲說，新北捷運公司營運淡海輕軌，去年收入977萬元，支出卻多一倍約1.59億；今年收入1.4億、支出3.8億，2年虧損3.9億元，預估2021年要有6萬人的淡海新市鎮，如今只有3萬人，不如預期。

侯友宜表示，他和柯文哲沒有衝突兩人是朋友，強調「是收回不是爭，我不會和人家爭」，運量提升是基本態度，他預估環狀線等軌道建設損益平衡可能要30年，安坑輕軌等若都銜接，運量應可增加。

捷運 淡海輕軌

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