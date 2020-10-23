新北贈「百歲狗瑞」金飯碗、免費健檢 鼓勵民眾不離不棄

重陽節前夕，新北市動保處22日前往探視新莊區高齡19歲毛寶貝「毛毛」，並致贈飼主吳嘉羚金飯碗、止滑襪、毛寶貝全身免費健康檢查等3大好禮，同時感謝飼主不離不棄照護，動保處表示，以小型犬19歲高齡，相當於百歲人瑞，身心靈上和人瑞一樣更需要飼主細心呵護，為讓高齡或傷殘寵物有更完善照顧，將持續推動毛寶貝長照服務。

新北市家犬寵物登記系統數量約有15萬多隻，10歲以上高齡犬隻約有1萬4000多隻，其中又以居住在新莊區19歲約克夏「毛毛」最為年長。

毛毛是1隻公的約克夏，今年滿19歲，相當於百歲人瑞，飼主吳嘉羚從年輕時飼養毛毛，如今已是熟女，吳嘉羚表示，毛毛長壽秘訣就是每日給予定時定量飲食、給予無壓力生活環境，雖然年紀大了，體力也不如從前，咀嚼能力也不好，尤其雙眼已白內障，為讓牠生活方便，家具擺設位置不做更動，讓牠能夠熟悉相對位置。

毛毛陪伴吳嘉羚人生大半年輕時光，留下許多美好回憶，此次動保處準備3好禮，包括別具紀念意義的新北毛起來模範日「金生今生」金飯碗、高齡犬居家長照實用小物止滑襪、以及免費全身健康檢查兌換券。

老年犬隻常見狀況有白內障，也會伴隨失智現象，失智狗有時會日夜顛倒、常吠叫甚至出現攻擊性，這些需要飼主加倍的愛和包容，另外也須注意肌肉退化、四肢無力，不適合激烈活動，高齡犬隻也會有牙口不好問題，須注意食物軟硬度，注意營養。