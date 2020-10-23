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科技俠侶捐第9輛復康巴士 慈善志業列子女備忘錄

中央社 / 新北23日電

有「科技俠侶」美譽的施裕隆、柳雪琳夫婦，今天捐出第9輛復康巴士，做為彼此的生日禮物。新北市長侯友宜讚譽兩人捐贈的復康巴士可以組成一個愛心車隊，造福失能長輩。

新北市府社會局今天表示，重陽節前夕，施裕隆與柳雪琳夫婦捐出第9輛復康巴士「法隆妙韻9號」給市府，這是新北市歷年來所獲個人捐贈最多輛復康巴士者。

社會局副局長林昭文今天將感謝牌和模型車交由車商轉交，感謝兩夫妻持續4年多來的善行義舉不間斷。並代為轉達正在新北市議會備詢的侯友宜祝福，謝謝「科技俠侶」造福新北市身障者與長輩。

市府說，在新北市三重從事電腦周邊產品、電子零元件、線材加工，一家專業電子製造科技公司的施裕隆，民國105年生日時，妻子柳雪琳要送車作為生日禮物，卻買一輛造價新台幣100萬元以上的復康巴士捐給市府。

前新北市長朱立倫受贈時曾開玩笑說，「那換太太生日時，也要買復康巴士相贈哦。」從此，也是佛家弟子的施裕隆受感動之餘，兩夫妻就在對方生日時相互贈車給市府，4年來愛心不間斷。

此後，這對夫妻一年捐2輛復康巴士，上半年會選在白色情人節柳雪琳生日時捐贈，下半年則會選在重陽節前夕捐贈，造福更多的身障者和年邁失能的長輩。

市府表示，施裕隆是輔仁大學畢業，屬「5年級」於新北創業有成的企業家。兩夫妻多次穿著情侶裝低調到市府捐贈。

施裕隆不僅捐車作愛心，也時常照顧家扶基金會等單位的受照顧孩童，並依照社會局評估，照顧北海岸的偏鄉小學，提供獎學金鼓勵弱勢兒童。

施裕隆也請公司員工認養弱勢孩童，每個月贊助，至今已經超過100名，當員工收到認養童的感謝信，都會在公司內分享傳閱，是公司集體行善的見證。兩人將信函視為至寶，全部公開放在他的辦公室內。

市府表示，施裕隆還固定捐血，以100次為目標，目前已接近達標。他們不僅持續行善助人，甚至將慈善志業列入子女備忘錄傳承，希望有如投石湖水般，不斷擴散善的漣漪。

巴士 夫妻

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