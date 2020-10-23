新北捷運局人力僅北市五分之一 議員質疑人力不足

捷運萬大中和樹林線二期工程預計在2021年動工，民進黨新北市議會黨團總召集人林銘仁今天提出，新北市捷運局人力只有台北市捷運局人力的五分之一，未來許多捷運工程都在新北境內進行，對於人力是否能負擔提出質疑，新北市長侯友宜表示，感謝議員關心，未必要自己成立團隊，未來動工也會請專業技師監督。

林銘仁表示，台北捷運局設有第一及第二工程處、機電系工程處等單位，人員編制達918人，光機電工程處就有133人，但新北在機電相關的設計圖都是委由外包廠商審圖，市府該如何培育人才及經驗？是否有能力接回萬大樹林線及南北環線？相較於台北市人力多，新北以後若是碰到問題該如何去解決。

侯友宜表示，市府自己仍能掌握進度跟技術，且不一定要自己成立團隊，線在三鶯線等工程進度都很順暢，團隊不只是要靠公務人員，還要靠很多專業團隊，像監督工程的部分也會透過專業技師來負責。

捷運局長李政安表示，北市會有大的架構，是因為包含工程顧問公司等單位共同分工，才會有此規模，目前工程推動都很順利，如果負責工程不多，有這麼多的人力也是負擔。

另外，林明仁說，日前曾討論過萬大線LG09站北側要設置出入口，捷運站周邊有3.5萬人居住在附近，但出入口設置地點尚未定案，在捷運站附近也有台電回饋的公園規劃地，市府也要考量到周邊住戶及通勤族的停車需求。

李政安說，此部分也有跟當地里長討論，出入口確定位子已經規劃，也已發函給北市。公園部分台電有回饋金，會由市府施工，公園建設的同時也會同時興建地下停車場。