幼兒臨托 侯友宜：新北托育平台比高雄好

幼兒臨時托育讓不少家長傷腦筋，高雄市19日起提供24小時臨托服務，新北市長侯友宜今天在議會答詢時表示，新北市推出托育平台，家長就近媒合有證照保母，「比高雄好」。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員何淑峯質詢指出，高雄市政府社會局在大同社會住宅提供夜間8時至隔日早上8時的計時夜托服務，是全台第一個24小時不分假日的臨時托育中心，新北是否跟進。

侯友宜答說，這恐怕不是那麼單純，但會請社會局了解。新北市府社會局長張錦麗接著表示，消息一出就已深入了解，其實新北目前已有13家居家托育平台，協助父母臨時托育。

張錦麗指出，0到2歲的幼兒通常怕生，托育平台媒合的保母具證照，且在就近社區，另也顧及新北幅員廣大，父母不需要奔波到特定地點；針對符合補助標準的弱勢家庭，也有提供240小時免費的托育服務，今年迄今統計有2000多件服務。

侯友宜強調，「我們採取的方式比高雄是好，最重要是孩子要熟悉啦！不然要怎麼照顧。」