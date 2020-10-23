全台最香的淡海輕軌 投票選味道還抽太平洋藍iPhone

新北捷運公司推動車廂有獨特香氣，與知名香氣藝術品牌合作打造「晨露」、「夕顏」、「藍夜」3款香氛，新北捷運公司指出，民眾只要到輕軌紅樹林站參與投票，就能抽「iPhone12 Pro 128G 太平洋藍手機」，與其他多項好禮。

新北捷運公司為提高淡海輕軌運量，除了與當地店家、公車業者結合套票外，也會祭出「五感」體驗，，本次以香氣打造「輕軌香」，並以淡水紅樹林、海藻、野百合等在地元素，讓淡海輕軌成為全台最香的輕軌列車。

新北捷運公司總經理吳國濟說，藍海線第一期即將通車，輕軌不再只是運輸工具，將率全國軌道業之先，以嗅覺為主軸邀請台灣知名香氣藝術品牌P.Seven社長潘雨晴操刀，未來會有香氣輕軌列車、香水車票。

3款香味分別為「晨露」是淡海的朝顏藍，一絲青檸香氣混合野百合香氣；「夕顏」是淡海的雲夕幻彩，有著海洋木本香氣；「藍夜」是淡海的深藍夜晚，帶著絲絨麝香。每款香氣都各具特色。