北美館展作品惹議「記過就好」？柯文哲為用詞不當道歉

台北市立美術館現正展出「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」，其中作品「哀敦砥悌」以負面成語稱呼與我斷交國家，引發爭議；台北市長柯文哲日前接受議員質詢時說，若他國來抗議該如何回應？柯文哲說，「把林平（北美館長、總策展人）記過就好了」。

台北市長柯文哲上午赴議會針對疫情紓困、無現金交易、老人安養等政策進行專案報告，議員洪健益說，柯要選總統，是嫌票太多？柯文哲說，他是說如果有錯，記過就好，但要先證明有錯，「我沒有要包庇誰？」

洪健益指出，「記過就好」這句話，引起藝術界先進長輩反彈，認為柯把專業人士林平借調來，卻說「若有抗議記過就好」？台北市是文化蠻荒時代嗎？柯昨天公然呼應議員質詢，得罪多少人？

柯文哲說，他的態度是沒有包庇誰，有錯就記過就好了。洪健益說，知道藝術界跳起來嗎？要不要向藝術界的人道歉？柯說，他用詞方法不好，但態度很坦然。洪健益追問，要不要為用詞不好道歉止血啊？柯說，他先聲明態度， 如果有錯，記過就好，用詞造成大家誤會，他要道歉。