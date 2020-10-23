議員憂塭仔圳重劃讓廠商外流 侯友宜：會整合營運區

新泰塭仔圳重劃區拆遷作業已在今年9月28日啟動，但新北市議員鍾宏仁認為，該區內有家具、車商等各行各類廠商進駐，市府應該要提前籌備輔導計畫，避免產業外流造成勞工失業等狀況，新北市經發局長何怡明表示，市府都持續有跟廠家、公會聯繫，下周也會進行討論。

鍾宏仁今在議會質詢時提出，塭仔圳重劃區拆遷作業要在明年9月前完成自拆，但重劃是對地主有優勢，當地已經有產業聚落，雖然鐵皮屋是違建，但業者也都有繳稅跟商業登記，認為市府應該要提供相關輔導跟協助，他得知桃園已經在向廠商招手，不但會設置總部及車廠空間，還會在周邊設置監理站方便買賣等作業，雖市府有提供三峽等處的地點，但有些地方未必適合廠商進駐，盼市府重視產業流失後會造成的問題。

新北市長侯友宜表示，對這些產業會規畫、興建營運區，將這些區塊鏈整合，也會請經發局協助媒合，五股垃圾山目前已經有進行拆除違建及綠美化，但不傾向開放廠家進駐。

何怡明表示，家具、車商等這些廠家有商業展示功能需求，除了會在三峽等地方協助尋找商業空間基地，下周也會與商業公會及業者聯繫，會中也會討論專案協助的內容，這段時間也不斷與工會、業者接觸。