快訊

誰辯贏美國辯論完結篇？川普慢熱但「意外正常」錯過啥絕招

手刀前往！好市多開賣iPhone 12 各色有現貨省千元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員憂塭仔圳重劃讓廠商外流 侯友宜：會整合營運區

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（左一）表示，會對在塭仔圳重劃區的這些產業會規畫、興建營運區，將這些區塊鏈整合。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左一）表示，會對在塭仔圳重劃區的這些產業會規畫、興建營運區，將這些區塊鏈整合。記者江婉儀／攝影

新泰塭仔圳重劃區拆遷作業已在今年9月28日啟動，但新北市議員鍾宏仁認為，該區內有家具、車商等各行各類廠商進駐，市府應該要提前籌備輔導計畫，避免產業外流造成勞工失業等狀況，新北市經發局長何怡明表示，市府都持續有跟廠家、公會聯繫，下周也會進行討論。

鍾宏仁今在議會質詢時提出，塭仔圳重劃區拆遷作業要在明年9月前完成自拆，但重劃是對地主有優勢，當地已經有產業聚落，雖然鐵皮屋是違建，但業者也都有繳稅跟商業登記，認為市府應該要提供相關輔導跟協助，他得知桃園已經在向廠商招手，不但會設置總部及車廠空間，還會在周邊設置監理站方便買賣等作業，雖市府有提供三峽等處的地點，但有些地方未必適合廠商進駐，盼市府重視產業流失後會造成的問題。

新北市長侯友宜表示，對這些產業會規畫、興建營運區，將這些區塊鏈整合，也會請經發局協助媒合，五股垃圾山目前已經有進行拆除違建及綠美化，但不傾向開放廠家進駐。

何怡明表示，家具、車商等這些廠家有商業展示功能需求，除了會在三峽等地方協助尋找商業空間基地，下周也會與商業公會及業者聯繫，會中也會討論專案協助的內容，這段時間也不斷與工會、業者接觸。

違建 重劃區

延伸閱讀

新北市長宿舍決定都更 侯友宜：都更可獲最大公眾利益

捷運環狀線雙北交火 議員要侯友宜硬起來

2025世壯運 雙北申辦成功

淡海輕軌虧損 侯友宜：運量成長53％

相關新聞

北市大安區瓦斯外洩 議員爆竟用「膠布」綑綁再埋掉！

台北市大安區昨（22日）晚間驚傳瓦斯管外洩，北市議員游淑慧今（23日）赴議會質詢台北市長柯文哲指出，「現場督工人員針對瓦...

期間限定紫色瀑布！泰山蒜香藤秘境周末花開最盛

秋季除了賞楓、賞芒，還可到新北市泰山區欣賞限定「蒜香藤」紫色花海瀑布，新北市景觀處表示，本周末是開花全盛期，喜歡賞花的民...

新北捷運局人力僅北市五分之一 議員質疑人力不足

捷運萬大中和樹林線二期工程預計在2021年動工，民進黨新北市議會黨團總召集人林銘仁今天提出，新北市捷運局人力只有台北市捷...

全台最香的淡海輕軌 投票選味道還抽太平洋藍iPhone

新北捷運公司推動車廂有獨特香氣，與知名香氣藝術品牌合作打造「晨露」、「夕顏」、「藍夜」3款香氛，新北捷運公司指出，民眾只...

北美館展作品惹議「記過就好」？柯文哲為用詞不當道歉

台北市立美術館現正展出「秘密南方：典藏作品中的冷戰視角及全球南方」，其中作品「哀敦砥悌」以負面成語稱呼與我斷交國家，引發...

雙北捷運設立捷運總公司 柯文哲：認同

雙北捷運是否合併成一家總公司，交通部長林佳龍提出，「台灣或許只要一家總公司，再以北、中、南分公司或其他方式分開營運也是不...

議員憂塭仔圳重劃讓廠商外流 侯友宜：會整合營運區

新泰塭仔圳重劃區拆遷作業已在今年9月28日啟動，但新北市議員鍾宏仁認為，該區內有家具、車商等各行各類廠商進駐，市府應該要...

被質疑無力自營環狀線 侯友宜：軌道銜接可提升運量

雙北正為環狀線權協商中，新北市議員黃俊哲今在總質詢中質疑新北拿回環狀線「到底是深謀遠慮還是匹夫之勇」？可能影響整體財政，...

新北市長宿舍決定都更 侯友宜：都更可獲最大公眾利益

新北市長侯友宜今天表示，府中市長宿舍整合招商重建是目前最佳方案，否則他們夫妻2人進住400坪空間，還要配5個警衛，不如都...

跨年停辦標準不一？ 柯文哲：本土15例確診停辦

台北市長柯文哲上午至市議會專案報告並備詢，被問到有關跨年晚會停辦的標準，對於觀傳局昨晚連忙改口稱15例不含境外，柯文哲受...

議員批Pay.Taipei使用率極差 柯文哲：他同意努力不夠

台北市長柯文哲上午赴議會針對疫情紓困、無現金交易、老人安養等政策進行專案報告。議員王欣儀指出，柯報告說Pay.Taipe...

跨年停辦標準反覆？柯文哲：是局長講太快發言錯誤

台北市觀傳局對跨年晚會停辦的標準前後不一，台北市長柯文哲上午再次強調，台北的大型活動標準之下，扣掉防疫旅館、居家檢疫本土...

熱門新聞

台南80年永記虱目魚驚傳歇業！業者：從月底起要休息3個月

交通違規檢舉達人出沒 苗栗市區用路小心荷包失血

林佳龍「只需一家捷運總公司」 北市捷運局說話了

荔枝椿象進入成蟲越冬期 彰化以1公斤1千元收購

吃到「衛生紙漢堡」怒PO網 台中早餐店不到1小時被稽查

歷史性一刻！媽祖眾神步行祈福後 宜蘭橋25日開放通行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。