被質疑無力自營環狀線 侯友宜：軌道銜接可提升運量

雙北正為環狀線權協商中，新北市議員黃俊哲今在總質詢中質疑新北拿回環狀線「到底是深謀遠慮還是匹夫之勇」？可能影響整體財政，又未取得核心技術，日後恐愈補愈大洞。市長侯友宜則認為，營運之餘帶動區域發展才是關鍵，運量在各軌道接起來後會有所改善。

黃俊哲說，侯友宜和和柯文哲衝突爭取環狀線，這樣比較有面子，但如此一來新北要自負盈虧，本來是發包當大老闆，現在拿回來變成招工頭，他質疑「到底是深謀遠慮還是匹夫之勇」？

他以新北捷運公司營運為例，去年收入977萬元，支出卻刀一倍約1.59億；今年收入1.4億、支出3.8億，2年虧損3.9億元，預估2021年要有6萬人的淡海新市鎮，如今只有3萬人，運量恐怕很難提升，情況難以改善。

黃俊哲再以環狀線為例指出，環狀線預估日運量要10萬人次，如今只有4萬人次，累積超過3億虧損，代管每年還要付3645萬元給北捷 ，新北未掌握專業管理和技術服務，自營恐怕會愈來愈大洞，拖垮市府整體財政。

侯友宜則不斷說，他和柯文哲是朋友沒有衝突，強調「是收回不是爭，我不會和人家爭」，可能的支出約有500多億，但運量提升是基本態度，像淡海輕軌第1年已經成長53%，營運目的要帶動土地開發和周遭商品，北捷都花5年，他預估環狀線等軌道建設損益平衡可能要30年，但安坑輕軌等如果都先接起來，運量應可增加。