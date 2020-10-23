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議員批跨年晚會停辦標準不一 柯文哲：會改進

中央社 / 台北23日電

北市政府規劃若單週有逾15例武漢肺炎確診本土案例，跨年晚會擬停辦。多名台北市議員認為，市長柯文哲決策出狀況，對於跨年晚會停辦標準變來變去；柯文哲說會改進。

柯文哲今天上午率市府首長赴台北市議會專案報告，國民黨議員戴錫欽質詢時說，北市府針對跨年晚會停辦標準，對外說法變來變去，一開始未提到是否含本土或境外案例，之後又稱僅為本土案例。

國民黨議員秦慧珠提及，北市府相關決策決定草率，經媒體報導出現前後標準不一狀況後，現在卻全推給觀光傳播局。國民黨議員陳重文、無黨籍議員陳建銘等人皆認為北市府應對外說清楚跨年晚會停辦標準。

柯文哲答詢時說，單週逾15個本土確診案例，跨年晚會就停辦，觀傳局長劉奕霆當時提及是草案，且未送到北市府防疫會議討論。

議員質疑若是草案為何能對外宣布，柯文哲表示，這是北市府錯誤，會改進，針對跨年晚會早有訂定防疫流程和規則，劉奕霆講太快，把境外案例也算入。

柯文哲說，他是昨天看到新聞報導，才知道此狀況，跟相關局處提及要盡快對外說明，「這是意外，是觀傳局發言錯誤」。

副市長黃珊珊在旁補充表示，8月份已訂定相關防疫措施，確定若逾15個本土確診案例，跨年晚會就停辦，當時未對外說清楚是疏失。

觀傳局長劉奕霆20日在北市議會教育委員會答詢時說，若北市出現15例以上確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案例，擬改採線上轉播或取消跨年晚會，仍需向府級報告才定案。

劉奕霆昨天表示，北市府7、8月就曾討論此問題，9月初與衛生局和多名專家討論後，決定北市若每週新增個案大於15例確診，跨年等府級大型活動改採線上轉播或取消，15例含本土與境外。

跨年晚會 北市 柯文哲

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