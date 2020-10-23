新北市長宿舍決定都更 侯友宜：都更可獲最大公眾利益

新北市長侯友宜今天表示，府中市長宿舍整合招商重建是目前最佳方案，否則他們夫妻2人進住400坪空間，還要配5個警衛，不如都更重建活化，可獲得最大公眾利益。

新北市議員黃俊哲以其他縣市宿舍為例，認為市長宿舍可整修後適度開放利用。但地政、城鄉局等單位已經規畫都更，希望興建2棟大樓，日後市府可分1棟，作為公益空間和市府高階職務宿舍，必要時侯友宜可隨時開會議事。

侯友宜曾入住市長宿舍又遷出。他說，市長宿舍是50年老房子，再怎麼修也修不好，也非文化歷史建築，前面幾任縣市長也都未進住，他和妻子2人入住400，坪還要浪費五個警衛，怎麼看都不划算。他曾花錢改善漏水等問題，卻發現無除非重建，否則再怎麼改善都沒用。