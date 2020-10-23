聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北市長宿舍決定都更 侯友宜：都更可獲最大公眾利益
新北市長侯友宜今天表示，府中市長宿舍整合招商重建是目前最佳方案，否則他們夫妻2人進住400坪空間，還要配5個警衛，不如都更重建活化，可獲得最大公眾利益。
新北市議員黃俊哲以其他縣市宿舍為例，認為市長宿舍可整修後適度開放利用。但地政、城鄉局等單位已經規畫都更，希望興建2棟大樓，日後市府可分1棟，作為公益空間和市府高階職務宿舍，必要時侯友宜可隨時開會議事。
侯友宜曾入住市長宿舍又遷出。他說，市長宿舍是50年老房子，再怎麼修也修不好，也非文化歷史建築，前面幾任縣市長也都未進住，他和妻子2人入住400，坪還要浪費五個警衛，怎麼看都不划算。他曾花錢改善漏水等問題，卻發現無除非重建，否則再怎麼改善都沒用。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言