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議員批Pay.Taipei使用率極差 柯文哲：他同意努力不夠

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午赴議會針對疫情紓困、無現金交易、老人安養等政策進行專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午赴議會針對疫情紓困、無現金交易、老人安養等政策進行專案報告。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲上午赴議會針對疫情紓困、無現金交易、老人安養等政策進行專案報告。議員王欣儀指出，柯報告說Pay.Taipei繳交10億元、779萬單，但實際上使用率極差，一半以上項目幾乎停擺，收繳金額極低，40項裡有23項的收繳單數比例皆占pay.taipei總收繳單數的0.01%以下，40項只有4項能看，金額就占了10億，佔比9成7，其他項目收繳情形完全不能看。

王欣儀統計，今年1-9月，台北市停車費總實收數為25.3億元，其中透過pay.taipei的收繳金額為4.16億元，占16%；台北市水費收繳金額共48億元，透過pay.taipei的收繳金額為1.85億元，僅占總數3.8%。

學雜費收繳金額共41億元，透過pay.taipei的收繳金額為2.19億，佔總數5.3%，地方稅總實徵數為410.95億元，透過pay.taipei的收繳金額卻只有2.32億元，占0.5%，表現最差。

至於校園相關費用，王欣儀說，截至109年9月底交易筆數計7萬餘筆、繳費金額計3億餘元。好像有成績 ，但實際上，2年來的校園學雜費總比數約有215萬多筆，金額高達82億元，換算下來，pay taipei交易單數及金額僅占總數3%。這能當成績嗎？

柯文哲說，學雜費今年九月大幅成長，覺得這要有策略，努力不夠他同意，但學校會是重點；教育局長曾燦金也說，今年應該會大幅成長，現在在推電子支付和無現金交易。柯文哲說，有改善的空間，今年重點是學校先拉上來，今年系統都建好，學雜費會拉起來。

柯文哲 王欣儀

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