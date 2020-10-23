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跨年停辦標準反覆？柯文哲：是局長講太快發言錯誤

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午赴議會專案報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午赴議會專案報告。記者楊正海／攝影

台北市觀傳局對跨年晚會停辦的標準前後不一，台北市長柯文哲上午再次強調，台北的大型活動標準之下，扣掉防疫旅館、居家檢疫本土有15個，表示傳染已經傳開，這種情況會停辦。柯文哲上午在議會專案報告也表示，觀傳局長劉奕霆講太快，這不是他專業，這是意外、發言錯誤。

台北市觀傳局的初步規劃，若北市每週新增武漢肺炎個案超過15例，跨年晚會將改採線上直播或是停辦，隔天又稱15例是包含境外移入，引發熱議，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也訝異台北市竟連境外移入病例都算進去，台北市超過15例可能性不小；未料台北市觀傳局長劉奕霆遭中央質疑後，昨先改口說下週會議將討論是否把境外排除，但晚間又說15例不包含境外移入。

台北市長柯文哲上午赴議會針對疫情紓困、無現金交易、老人安養等政策進行專案報告。議員戴錫欽上午質詢指出，定調15個確診要是本土的，當時還是個草案，觀傳局可以宣布嗎？怎麼可以這麼烏龍。

戴錫欽還說，柯文哲自己也加碼，也說是15例不含境外，還說未來要常態性風險管理，但誤把境外算進去，這是專業傲慢，會影響判斷決策，居然有沒有包含境外，沒有討論就宣布。

副市長黃珊珊說，其實8月就定調15例是本土案例。戴錫欽表示，這表示北市防疫不如新北市長侯友宜，柯說，不會啦。是局長講太快，這不是他專業，這是意外，這是發言錯誤。

柯文哲 跨年晚會

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