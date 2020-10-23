北市聯醫院外門診部 10/24起週六打幼兒流感疫苗
北市聯醫表示，24日起，各院外門診部將加開週六上午嬰幼兒疫苗診，每診提供100劑疫苗，施打對象為年齡滿6個月到國小入學前孩子，掛號時間為上午8時30分至11時。
台北市立聯合醫院表示，配合衛生局政策，從本週六（24日）起，各院外門診部將加開週六上午嬰幼兒疫苗診，每診提供100劑疫苗，全數供嬰幼兒施打。
北市聯醫表示，考量嬰幼兒族群目前接種率較往年偏低，且幼托機構暫停設站等因素，為服務市民，加開週六上午門診。施打對象為年齡滿6個月到國小入學前孩子，掛號時間為週六上午8時30分至11時，記得帶兒童健康手冊及健保卡。
北市聯醫提醒，預防流感可從防疫的基本措施做起，例如勤洗手、戴口罩、維持適當社交距離等措施來降低感染風險，如對流感疫苗接種有相關疑問，可至北市府衛生局網站查詢；若有防疫相關問題，可撥打北市府衛生局預防接種專線或1999，也可洽詢北市12區健康服務中心及院外門診部。
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