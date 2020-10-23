侯友宜：新北都更六都最多 這2年做的超過前幾任縣市長

新北市都更三箭等都更是市長侯友宜安居樂業的政策目標之一，但議會民進黨總召林銘仁今天在議會總質詢質疑市府疊床架屋，「命不好改名會好嗎」？且推動進度緩慢，也要留意防弊。侯友宜則說明原因，強調新北做的已經是六都最多，他做的已經超過前幾任縣市長。

林銘仁說，很多困難的都更案不一定能完成，部分需改善的要協助侯友宜檢討一下，如都更三箭等，他質疑市府疊床架屋，「命不好改名會好嗎」？很多都更名詞最後被稱為「多元都更」就會好嗎？

他表示，市府多元都更有5種732件，其中只核准429件，約占58%，「你有決心，但執行成效不好」。市府有都更處，後來又設置都更推動師、都更辦公室，現在還有住都中心行政法人，實在太多。

林銘仁說，新北市公辦都更只完成4件，公辦都更有很多件，推動卻很慢，如新莊文德段2013年就簽約，土城運校段2014年簽約，進度都很緩慢，「你是市長你要負責」。

因市府多年前曾發生都更承辦人涉弊案件，林銘仁說，現有的外部專家不負法律責任、罪責輕，問題常常就出在外部專家，該做要做、該改要改，作業上一個百分點改變，結果對民眾影響就很大。

侯友宜則說，都更只是統合名詞，執行上並未改變，目前案件已經陸續核准，2年來要做的會超過前幾任市長)，只是有的案件需要時間溝通協調，目前新北做的已經是六都最多，依然不夠，光30年以上老屋就有70萬棟，做都做不完，只能盡力去做。

他說，文德段今年就會動工，運校段有3戶不同意，有的要強制執行，早期不行，但最後都會解決，他會負責推動，如果發生弊案該辦就要辦，目前都更有外部專家、委員和政風處3重監督，市府會全力防弊。