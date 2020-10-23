活化台86線橋下空間 台南闢萬年三街臨時停車場

台南市政府為活化台86線橋下空間，並改善停車需求問題，在南區萬年三街新增逾100席停車場，明天起開放停車。

台南市長黃偉哲表示，南區舉喜重劃區近年來人口成長相當快速，但都市計畫可供規畫為停車場用地畢竟有限，為改善區域停車需求問題，市府與交通部公路總局協商合作，利用台86線快速道路橋下空間闢建停車場，不但活化土地使用，也促進地方發展與改善市容環境。

交通局長王銘德指出，該停車場位在台86線快速道路橋下萬年三街至萬年五街，面積2646平方公尺，由公路總局提供土地，南區區公所進行土地撥用，交通局負責停車場闢建工程，提供71席小客車，包括婦幼專用車席、無障礙車席、綠能優先車席各2席，另外還有33席機車停車空間，包含無障礙機車2席、綠能優先車席3席。

停車管理處長黃俊傑表示，該停車場完工將開放免費使用，停管處也會持續落實「台南好停NO.萬」精神，與各區公所合作盤點適當閒置土地，並藉由區公所代管認養方式開闢臨時停車場，提升停車供給效能。