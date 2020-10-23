南市南區老年人多人瑞有15人 區長這廂有禮

台南市南區有15名人瑞，區長蕭琇華連日來前往祝福，並贈送敬老狀、金鎖片、重陽禮金，也讓老人家笑開懷。蕭琇華表示，南區領有重陽年金的人數2萬2千多人，已步入高齡化社會，未來老年人的關心與照顧更為重要。

區公所為表達重陽敬老的傳統，南區蕭琇華區長於重陽節前夕前往轄內百歲人瑞祝賀，表達對百歲長者祝賀慰問之意，並當面轉贈總統府致贈的敬老狀、金鎖片、南市壹萬元重陽禮金等賀禮，一同向百歲人瑞獻上誠摯的祝福，場面溫馨感人。

南區百歲人瑞分別是喜南里蔡陳錦、大成里黃和偉、殷住華、新昌里黃施敬、國宅里黎淑珍、大林里林蔡素琴、大忠里洪李純文、金華里楊志山、陳月慧、文華里簡吳省、田寮里陳魏秀鸞、省躬里陳水金、大恩里郭金湖、開南里馬秀娥、鯤鯓里薛發，蕭琇華在重陽節前夕，與里長前往祝賀。

蕭琇華說南區65歲以上老年人口領有重陽禮金，約有2萬2千3百餘人，老年人口逐漸增加，已進入高齡化的社會，對於老年人口的關心和照顧是社會刻不容緩的責任。

蕭琇華表示，每位百歲長者都是家中的寶，應當更加愛護、疼惜和尊重，而政府為因應高齡化社會，對於老人的照顧，已結合行政、警政、社福、醫療、民間志工等相關資源，共同為促進老人身心健康而努力。期望藉著重陽節的敬老活動，讓每位長者都能安享晚年、度過愉悅的老年生活。