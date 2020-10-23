北市跨年晚會停辦標準 柯文哲：單週本土15例

台北市單週若出現逾15例武漢肺炎確診，跨年擬改採轉播或取消，是否包含境外病例引起討論。台北市長柯文哲今天表示，草案的確把境內境外一起算，但目前是本土有15例就停辦。

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告「因應COVID-19疫情北市各項紓困振興成效」，接受媒體堵訪被問及跨年晚會停辦標準，病例數究竟有無包含境外移入。

柯文哲表示，其他國家沒有防疫旅館措施，所以不管境內境外都合併計算；而台灣有防疫旅館，入境人士隔離14天後發病或傳染出去的機率很小，所以排除此因素，「扣掉防疫旅館、居家檢疫，本土有15個，表示傳染已經傳開，這種情況會停辦。」

因台北市觀光傳播局表示15例是本土境外一起算，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也訝異表示，若連境外都算，單週很容易超過，且計算方式困難。

媒體追問這是否是觀傳局說錯數字，柯文哲表示，草案的確是這樣寫，「我就說我們又不是沒有防疫旅館，所以我把這個劃掉。」

至於「15例」是怎麼算出來的，柯文哲指出，是按照日本東京感染情況，用複雜公式運算而出。

觀傳局長劉奕霆昨晚則表示15例含本土與境外病例，針對中央流行疫情指揮中心提出的看法，北市府將於27日府級例行防疫會議討論。