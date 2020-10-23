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觀傳局跨年停辦標準不一 柯文哲：15個本土就停辦
台北市觀傳局跨年晚會最新準則，如有1例不明感染源本土病例就改直播。而到底是否含入「境外」？台北市長柯文哲今早（23日）再次強調，台北的大型活動標準之下，扣掉防疫旅館、居家檢疫本土有15個，表示傳染已經傳開，這種情況會停辦。
柯文哲表示，「對其他國家沒有防疫旅館措施，不管是境外或是境內他們都是合起來一起算，我們台灣是有旅館設計，我們就賭他說如果境內十四天還有沒有發病，就他以後發病或是傳染給人家，那個機率很少，所以會把這個排除掉，所以在台灣也防疫旅館的狀態下，台北的大型活動標準之下，扣掉防疫旅館、居家檢疫本土有15個表示傳染已經傳開，這種情況會停辦。」
媒體追問，觀傳局前後數字是否有誤？柯文哲說，「沒有，之前是草案，這個草案還沒有進入防疫小組討論，草案的確是這樣寫，我就說我們又不是沒有防疫旅館，所以我把這個劃掉。」
而15個案例是如何精算出來的？柯表示，其實這是按照日本東京感染經驗，這個有一個複雜公式沒事時間在這說，是按照日本運算。媒體再追問，觀傳局是否出包？柯說，「不會啦，觀傳局當然不是這個專業。」
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