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期間限定紫色瀑布！泰山蒜香藤秘境周末花開最盛
秋季除了賞楓、賞芒，還可到新北市泰山區欣賞限定「蒜香藤」紫色花海瀑布，新北市景觀處表示，本周末是開花全盛期，喜歡賞花的民眾千萬不要錯過，提醒民眾此處是當地里民、志工自發種花、照顧，切勿任意摘採。
位於新北市泰山區的「楓樹河濱公園」，種植整排約150至200公尺的「蒜香藤」，每年此時，一串串花穗垂掛枝頭，盛開時彷彿紫色瀑布，相當壯觀。在地居民表示，蒜香藤賞花期僅約7至10天，若遇到下雨或強風，花季就會提前結束，預計本週末全區盛開，正式進入蒜香藤花的盛開期。
景觀處表示，「蒜香藤」因花、葉搓揉聞起來有蒜香味而得名，又名「紫鈴藤」，花季是每年春天、秋天各盛開一回，爆炸滿開的紫色花朵非常美麗，短暫的花期也讓這片蒜香藤花海顯得更為珍貴。根據氣象預報，本週末是局部多雲的好天氣，想賞花的朋友動作要快。
此處蒜香藤花海是由當地楓樹里里民及志工們，長期辛勤照顧的成果，提醒民眾前往賞花時，不要任意採摘花卉，也請勿留下任何垃圾。有關新北市的花況資訊，可上臉書粉絲團「賞花快報」，即可隨時掌握各種花開資訊及照片。
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