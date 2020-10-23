林口沙灘擱淺2瓜頭鯨救治後都不治志工不捨 解剖查死因

新北市林口下福沙灘17日2隻瓜頭鯨擱淺，獲救後先送到野柳海洋世界緊急救置，為提供較大復原空間，18日轉送海保署苗栗竹南崎頂鯨豚臨時站，由中華鯨豚協會接續照護。志工排班照料多日後，都已死亡，中華鯨豚協會解剖釐清死因。

中華鯨豚協會指出，在擱淺救援的第4天，其中一隻瓜頭鯨不幸離去，解剖過程中發現其心臟、肺臟出現異常，且胃部局部潰瘍。在解剖第1隻的同時，第2隻瓜頭鯨也離開了，解剖後也發現類似的問題，很多志工投入救援工作，都相當不捨。

中華鯨豚協會特別感謝救援和解剖的過程中協助的很多單位，以及來自各行各業的志工，在短時間內招集到志工，一起為鯨豚保育盡一份心力。

中華鯨豚協會進行解剖了解死因，兩隻死亡的瓜頭鯨均為成年個體，因未知原因與群體分離，加上疾病等其他因素導致擱淺獸醫師在鯨豚的尾鰭上採血，血檢結果發現感染指數、緊迫指數有較高的情形。

有人反映為何遠送苗栗，基隆不是也有收容站。中華鯨豚協會說，整個台灣能夠做鯨豚救援和復健的場地不多，要有夠大的池子，容易取得的乾淨水源，還要能夠讓工作人員和志工休息，最好還具有交通易達性容易招募志工前來幫忙，滿足條件的地方其實不多，海生館和野柳海洋公園等場地的確有符合要求的水池，但是擱淺的鯨豚潛在有傳染病的疑慮，可能會擔心傳染給其他的動物。

中華鯨豚協會表示，目前北部的復健站以八斗子與崎頂等兩處，但八斗子收容站目前正在整修中，所以不適合進行復健，因此只能考慮崎頂。

新北市政府動保處17日接獲民眾通報，在林口下福沙灘有鯨豚擱淺，動保處會同中華鯨豚協會前往現場救援，發現2隻成齡瓜頭鯨，因身體機能不佳，後續送往野柳海洋世界進行醫療。 2隻瓜頭鯨，1隻鯨豚個體長237公分，另1隻鯨豚體長259公分，初判年齡為壯年。