北市第一座 松山慈祐宮設多語籤詩機

台北市松山慈祐宮除了設置「多語化自動導覽機」，也設置「多語化籤詩機」，提供正體中文、簡體中文、英語、日語、韓語和越南語6種文字翻譯。（台北市民政局提供） 中央社 台北市松山慈祐宮率北市各寺廟之先，設置「多語化籤詩機」，提供正體中文、簡體中文、英語、日語、韓語和越南語6種文字翻譯，讓觀光客感受台北友善。

松山慈祐宮下午舉行多語化服務設施發表會，邀請台北孔廟外語志工及淡江大學華語中心老師柯貝儒，帶領美、日、韓、越等外籍學生實地體驗，讓外國友人透過多語服務措施，感受台灣祭祀文化之美。

松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，為提升外國觀光客服務，宮內今年設置「多語化自動導覽機」，以中、英、日、韓4語介紹慈祐宮歷史、各殿參拜動線與周邊觀光資訊等。

陳玉峰表示，松山慈祐宮並設置「多語化籤詩機」，外國觀光客參拜時，可透過正體中文、簡體中文、英語、日語、韓語、越南語6種文字翻譯，清楚獲得媽祖及眾神的祝福，進而了解台灣民間信仰。

台北市民政局長藍世聰表示，松山慈祐宮是北市首間提供「多語自動導覽機/籤詩機/動線指標/簡介摺頁/服務系統建置」服務的寺廟，讓來參拜的外國觀光客感受台北的友善。

另外，松山慈祐宮表示，今年檢討廟內參拜動線及指示標誌，全面附上中、英、日、韓4語標示，並印製專屬導覽介紹摺頁，讓國內外信眾及觀光客體會台北在地宗教之美。