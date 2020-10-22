林佳龍「只需一家捷運總公司」 北市捷運局說話了

新北市議員李坤城認為雙北為共同生活圈，不該多次為捷運爭鋒相對，建議打掉現有兩家捷運公司，成立「雙北捷運公司」，交通部長林佳龍昨下午回應，台灣捷運規模越來越大，「或許只需要一家總公司」，再以北、中、南分公司或其它方式來分開營運也是不錯的想法。對此，北市捷運局指出，人才互通、資源共享，但後續政策須整合。

北市捷運局主秘王偉表示，依照大眾捷運法規定，由地方主管機關成立公營營運機構，或委託民間來營運，為負責台北都會區大眾捷運系統的建設，北市成立台北捷運公司，各縣市也依此規定成立各自捷運公司。

王偉表示，既然林佳龍表示，捷運總公司這樣的作法可以探討，後續交通部還須針對政策做整合。現在各縣市各自成立捷運公司，也有不同招聘條件，人才無法互通，對於人員的訓練也很有限。

中央若成立總營運機構，既有的專業人才就能互為流動、資源共享，不僅不會影響個人升遷及薪資結構，也讓真正有經驗的人才，到新的捷運公司作為種子教練來培訓人員。

王偉說，但這一切都涉及到大眾捷運法，需要交通部做整合，其細節包含股份與董事，到底是要合資成一個公司，還是互為投資，後續都還要深談，若要支持相關法令也盼中央進行政策整合。

台北捷運局則表示，雙北捷運局目前為了建設捷運互相合作，未來不管是要成立雙北捷運公司，還是要成立一家總公司，在分北中南分公司，都還是以北市府及局處的指令為主。