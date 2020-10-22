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莊人祥「要溝通」擬停辦跨年確診算法 北市回應了

中央社 / 台北22日電
台北跨年。圖／台北市觀傳局提供
台北跨年。圖／台北市觀傳局提供

北市單週若出現逾15例新冠肺炎確診，跨年擬改採轉播或取消。疫情指揮中心表示，若連境外都算，很容易就超過15例。北市觀傳局表示，15例含本土與境外，27日府級防疫會議討論。

台北市觀傳局表示，初步規劃，台北市若出現1例不明感染源本土個案，跨年6場前期實體活動取消、跨年晚會改線上轉播；若每週新增個案超過15例，或中央下令不得舉辦大型群聚活動，前期實體活動取消、跨年晚會視疫情狀況改線上轉播或停辦。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午回答媒體提問表示，北市所說15例以上確診，若連境外都算，單週很容易超過15例，且計算方式困難，要再和北市溝通；另境外移入若有做好檢疫隔離，對本土疫情不會有太大問題。

台北市觀傳局長劉奕霆接受中央社記者電訪時表示，府內7、8月就針對此問題進行討論，9月初與衛生局和多名專家討論後，決定北市若每週新增個案大於15例確診，跨年等府級大型活動改採線上轉播或取消。

劉奕霆表示，15例含本土與境外病例，針對今天中央流行疫情指揮中心提出的看法，北市府將於27日府級例行防疫會議討論，何時會有最終結果，需視討論狀況而定。

北市 跨年晚會 疫情 莊人祥

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