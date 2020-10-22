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台北光纖民眾申裝率僅2千戶 議員揭：免費裝里長都不要

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市前市長郝龍斌任內推動「光纖到府」政策，台北市議員戴錫欽(左)在議會質詢指出，台北光纖已營運4年，但在台北市僅約2000多名民眾申裝。記者楊正海／攝影
台北市前市長郝龍斌任內推動「光纖到府」政策，台北市議員戴錫欽(左)在議會質詢指出，台北光纖已營運4年，但在台北市僅約2000多名民眾申裝。記者楊正海／攝影

北市前市長郝龍斌任內推動「光纖到府」政策，以類BOT案，由台智光（台北智慧光纖）獲得25年經營權。但台北市議員戴錫欽下午在議會質詢指出，台北光纖已營運4年，但在台北市僅約2000多名民眾申裝，但其費率有比中華電信便宜9折以上的價格優勢，質疑柯市府行銷不利， 連社宅、里民活動中心都不願意裝。

戴錫欽指出，台北光纖營運4年，竟僅約2000多名民眾申裝，申裝率僅全市戶數的0.25%，且連社宅用戶都不買單，2340戶中竟只有342戶申裝，僅14%。柯市府要求台北光纖的得標業者推動「里里有光纖方案」，又稱里辦免費方案，提供里辦公處「頂級且免費1G方案」，但里長不是不知，就是不買單。

他質疑，從台智光在100年與市府簽約迄今，至少有近10年的行銷與宣傳期，但據歷年宣傳紀錄來看，竟是從108年才開始宣傳行銷，宣傳地點竟只是在市府公告欄以及每個月找一個捷運站的一面燈箱廣告，低密度且接近於無的行銷手法，導致即便台北光纖擁有市府掛保證的品質，以及比中華電信便宜9折以上的價格優勢，卻成效不佳，連免費裝，里長都不要，不是很好笑。

戴錫欽說，據統計資料，台北光纖年均營收為5.7億，但其中竟有4.3億是市府機關使用台北光纖網路的使用費，換言之，市府公帑竟佔台北光纖營收的75%。若市府將在民國125年後收回自營，但若不改善，恐收回一個「賠錢貨」。

對此，資訊局指出，此案立意良善，目的是 「光纖到府」，業者在推動時，在公用、民眾兩部分有不同經營的策略，這部分會加強和業者溝通，一個月內給議員報告。

北市 戴錫欽 郝龍斌

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