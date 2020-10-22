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民代提林口南出匝道改直行專用道 高公局憂塞車更嚴重

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
國道1號林口交流道出口每到尖峰時刻總會大塞車，是在地居民多年夢魘，立法委員洪孟楷（右四）今舉辦會勘，與市議員蔡淑君（右三）提出調整標線及第3車道改為直行專用道。記者江婉儀／攝影
國道1號林口交流道出口每到尖峰時刻總會大塞車，是在地居民多年夢魘，立法委員洪孟楷（右四）今舉辦會勘，與市議員蔡淑君（右三）提出調整標線及第3車道改為直行專用道。記者江婉儀／攝影

國道1號林口交流道出口每到尖峰時刻總會大塞車，是在地居民多年夢魘，立法委員洪孟楷今舉辦會勘，與新北市議員蔡淑君提出調整標線及第3車道改為直行專用道，高公局表示，雙白實線劃設及科技執法會在一個星期內開始執行，但若將林口南出匝道第3車道改為直行道，塞車恐會更嚴重，預估評估2周後再做報告。

洪孟楷今邀集高速公路局、蔡淑君、新北市警察局、新北市交通局等單位前來會勘。洪孟楷表示，中央與地方先前針對南出匝道立體化進行可行性評估，但建設尚未開始動工，在地民眾的交通問題仍然存在，他與蔡淑君提出短期解決方案，包含林口南出匝道第3車道左直轉道應改為直行道，還有調整南出匝道第3與第4車道之間的雙白實線。

洪孟楷表示，因牽扯到新北、桃園往來車流，高公局雖承諾雙白實線劃設及科技執法會在一個星期內開始執行，但針對林口南出匝道第3車道左直轉道改為直行道，則態度保守，在地居民也不斷反映塞車問題，他呼籲中央應聽見地方聲音審慎評估。

蔡淑君質疑，高公局只顧往桃園龜山地區的左轉車輛動線，導致林口居民遇到尖峰時刻都回不了家，直批不懂苦民所苦。蔡淑君今天下午也在臉書貼出南下匝道出口配置圖，包含現況及調整方案，多數民眾也認為調整後的方案才可達到車潮分流的效果。

蔡淑君說，她從2014年就提出南出匝道分流概念，包括林口端右轉專用道等，但高公局卻未施作，現在證實提前分流是有效的，希望第3車道改為全面直行道，配合科技執法及標線劃設，可望讓往龜山及林口方向的車輛徹底分流。

高公局北分局交通管理科長張則斌表示，若將林口南出匝道第3車道改為直行道，塞車恐會更嚴重，因在通勤尖峰時段南下左轉車流比例高達5成以上，擔憂縮減1左轉道會造成車流回堵，預估評估2周後再做報告。另外，會將南出匝道第3與第4車道的雙白實線從原本的30公尺延長至130公尺，把要右轉的車輛提前分流。

林口 車道 洪孟楷

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