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南北雙港檔案特展 穿越高雄基隆時空故事

中央社 / 新北22日電

台灣南北雙港檔案特展今天揭幕，主題為「南高雄（打狗）‧北基隆（雞籠）」的雙港檔案，有地圖、檔案、文書，也有復刻的委託行情景，盼藉穿越時空的雙港故事，喚起港灣記憶。

「港灣記憶—台灣南北雙港檔案特展」由國家發展委員會檔案管理局、交通部航港局及台灣港務公司主辦，今天起在行政院新莊聯合辦公大樓，展出日治時代「打狗築港計畫圖」及「基隆港市街圖」等83件橫跨1913年至2004年近百年間的雙港檔案。

國發會主任委員龔明鑫致詞表示，台灣是海洋國家，港口是經濟與運輸命脈，1860年代台灣商港開埠後，成為東亞的樞紐；檔案展覽可穿越歷史文件與故事，非常珍貴，只要結合科技活化與應用檔案，可以有更好的體驗與體會。

龔明鑫說，檔案局典藏的檔案累計長度已經有25公里，現在不斷徵用許多歷史檔案，館藏空間不夠用，將在新北市林口地區興建新大樓典藏。

交通部長林佳龍致詞表示，港口是台灣與世界接觸的門戶，也是400年來呈現台灣重要位置的建設；隨著世界局勢改變，供應鏈的轉變，高雄港的機會也來臨，在中國崛起之際，台灣透過港市發展可以調整國家發展戰略。

林佳龍說，檔案透過數位典藏與科技體驗，可以有沉浸式的創新可能性。他也期待有一個交通博物館，但台北市長沙街的交通部舊址建物，目前為國史館使用，存放總統獲贈的外賓禮物。

高雄市副市長羅達生表示，展覽展現人情的溫度，見證南北雙港為台灣經濟的推手。今年適逢高雄由「打狗」改名100週年，港灣建設的脫胎換骨，以及陸海聯運、出口加工發展，讓高雄成為南台灣第一大都會，面對國際的挑戰，希望將來高雄找到定位走向國際。

基隆市副市長林永發表示，台灣頭的基隆早在1626年西班牙入港後發展，透過這次展覽希望民眾透過檔案、地圖、文物，可以體會當年異國風情與飲食文化，緬懷委託行時代的風情。

曾有一段時間，為了買從外國來的舶來品，來自台灣各地的買家全湧入基隆，「委託行」舶來品專賣店是象徵時尚與奢華的代名詞。

展場也展出台灣省檢疫總所於民國35年，呈報台灣省參議會關於中國大陸發生鼠疫的調查報告。

國發會檔案管理局說，透過這次檔案特展，可讓社會各界跨越時空探索精彩的港灣記憶，透過多元的展件類型，述說雙港的蛻變與在地記憶。

特展中設計寓教於樂的互動遊戲，及引水人虛擬實境（VR）體驗，讓民眾瞭解引水人在驚濤駭浪中涉險登船的辛苦，同時各展區均設有擴增實境（AR）體驗，民眾在展場還可以和海豚一起拍照，透過展示設計與情境模擬，再現跨越時空的雙港故事。

基隆港

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