雙溪山藥胖卡車跨區巡迴 民眾可搶鮮吃

雙溪山藥節活動與凱薩飯店共同研發，以新北在地食材作構想，推出山藥胖卡車料理巡迴，販售山藥雞湯與山藥海鮮餡餅組合，並提供在地山藥真空保裝販售，胖卡車在本週六、日分別在萬里區野柳漁港、貢寮區馬崗漁港巡迴，限量三十組民眾要買要快。

十月份是基隆特有種山藥的產季，雙溪山藥節為此不僅推出小旅行活動，供民眾採山藥走古道外，更與知名飯店設計山藥料理，以胖卡車在雙溪區或跨區的各個漁港作巡迴販售，從10日在萬里區龜吼漁港，17日在雙溪市場，接下來24日在萬里區野柳漁港，25日在貢寮區馬崗漁港，希望各地民眾都能體驗山藥的好滋味。

餐車料理業者表示，胖卡車的巡迴行銷活動，每場次準備三十份，時間在11:00至15:00，許多民眾看到農業局網站上的資訊，特別跨區來品嚐，順帶在當地遊玩，17日在雙溪市場場次便有民眾買來嘗鮮，品嚐後又再多買兩組，直誇山藥海鮮餡餅的鮮甜Q彈，跟山藥雞湯好搭。

雙溪區公所農經課課長史哲鳴表示，山藥料理胖卡車在11/1山藥節產地展售會中也會出動，10:00-14:00現場販售，鼓勵想品嚐在地山藥美味卻錯過巡迴場次的民眾，可以多把握時間前來品嚐。